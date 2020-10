1. Basketball-regionalliga : Rendsburg Twisters wollen Trefferquote erhöhen

Gegen Aufsteiger BG 2000 Berlin soll am Sonnabend der erste Saisonsieg her.

Avatar_shz von Torge Meyer

23. Oktober 2020, 13:33 Uhr

Rendsburg | Die Corona-Zahlen steigen. Doch auch die Lust der Rendsburg Twisters, im fünften Spiel der 1. Basketball-Regionalliga den ersten Sieg einzufahren. Am Sonnabend (19.15 Uhr) gastiert Aufsteiger BG 2000 Berlin in der Herderschule.

Bjarne Homfeldt erklärt das Duell gegen die Korbjäger aus Charlottenburg zu einem „Spiel mit sehr großer Bedeutung“, zwei Punkte seien fest eingeplant, so der Twisters-Coach: „Weil wir Berlin hinter uns lassen müssen, wäre ein Sieg tabellarisch wichtig.“ Doch nicht nur deshalb ist ein Erfolgserlebnis von immenser Wichtigkeit: „Wir brauchen etwas Positives für den Kopf und somit ist es das wichtigste Spiel überhaupt.“ Dass der Saisonstart schwierig werden würde, war den Twisters-Verantwortlichen klar. Doch Verlieren – auch wenn man damit rechnet – fühlt sich nach Aussage von Homfeldt „schlecht“ an. Und vier Niederlagen in Folge haben Auswirkungen. Bei der Heimniederlage gegen Westerstede beispielsweise fehlte die Entschlossenheit beim Wurf. Zitterhände ließen den Ball häufig am Ziel vorbeirauschen. „Die schwache Trefferquote war der entscheidende Faktor“, sagte Homfeldt. Sein Team müsse sich das Selbstvertrauen wieder erarbeiten: „Dann fallen auch die Würfe besser. Ich bin ganz zuversichtlich, dass die Wurfquote gegen Berlin besser sein wird.“

Die Berliner kommen fast mit einer No-Name-Truppe nach Rendsburg. Der Liganeuling speist seine Stärke weniger aus herausragenden Akteuren, sondern mehr aus dem Teamgeist. „Auf den Videos konnte man sehen, wie sie sich unterstützt haben, auch wenn beide Partien verloren gingen“, beobachtete Homfeldt. Lediglich der mit ProB-Erfahrungen ausgestattete Thabo Paul ragt heraus. Doch auch der 23-Jährige konnte die Niederlagen gegen Bramsche (86:94) und Hannover (57:95) nicht verhindern. „Berlin ist Basketballhochburg. Die können alle gut spielen. Der Kader ist ausgeglichen besetzt, hat gute Verteidiger. Die Aufbauspieler sind schnell auf den Beinen“, zählt Homfeldt Stärken des Abstiegskonkurrenten auf. Doch der anvisierte erste Saisonsieg soll her, zumal die Twisters personell fast Bestbesetzung verkünden können. Für Jakob Menges dürfte die Partie nach seinem Ausscheiden ohne Fremdeinwirkung gegen Westerstede aufgrund von Knieproblemen noch zu früh kommen. Der Point Guard wurde aber schon wieder beim Training gesichtet. Einzig Paulius Sakinis (Rekonvaleszent nach Kreuzbandriss) ist noch zum Zuschauen verdammt.