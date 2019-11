2. Basketball-Regionalliga der Damen : Rendsburg Suns nervenstark in der Overtime bei Einstand von Neucoach Garrett Jefferson

Mit einem 63:58-Heimsieg gegen Harburg kletterten die Rendsburg Suns auf Rang 3 der 2. Basketball-Regionalliga der Damen.

19. November 2019, 17:12 Uhr

Rendsburg | Der Einstand von Garrett Jefferson glückte. Die Basketballerinnen der Rendsburg Suns schenkten ihrem neuen Coach in der 2. Regionalliga einen 63:58 (18:9, 27:27, 45:41, 53:53)-Heimsieg nach Verlängerung gegen die SG Harburg-Baskets.

„Die personellen Vorzeichen waren nicht gerade günstig. Anna Clausen und Charlotte Brodmeier fielen aus. Antje Grusla, Katja Woischwill und ich waren angeschlagen. Später verletzte sich noch Mieke Meyer“, sagte Barbara Leibfarth, stellvertretende Mannschaftsführerin.

Dessen ungeachtet starteten die Suns jedoch gut. Aus dem Feld und von der Freiwurflinie trafen sie mit guter Quote. „Aber auch die Defense war stark. Den Gegner in einem Viertel nur bei neun Punkten zu halten, war absolut in Ordnung“, sagte Leibfarth. Doch im zweiten Viertel drehte sich der Wind, die routinierten Gäste hatten in der kurzen Pause wohl Zielwasser getrunken, trafen einen Korb nach dem anderen und hatten zur Hälfte der Partie den Gleichstand (27:27) hergestellt.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts. Auf Rendsburger Seite überzeugten Lea Schleth, die immer mehr die Rolle von Marlene Boll übernimmt, und Emily Smith-Sievers. Den hauchzarten Vier-Punkte-Vorsprung egalisierte Harburg im Schlussviertel – 53:53 bedeutete Overtime.

Lara Rossol eröffnete die fünfminütige Verlängerung mit ihrem zweiten Dreier (56:53). Diesen Vorsprung gaben die Suns nicht mehr aus der Hand. Lea Schleth, mit 27 Punkten überragend, zeigte sich nervenstark, verwandelte drei von vier Freiwürfe.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Suns im letzten Punktspiel des Jahres gegen den Tabellenzweiten Eimsbütteler TV.

Rendsburg Suns: Grusla (4), Leibfarth (3), Meyer (2), Rossol (6/2x3), Schleth (27), Emiliy Smith-Sievers (13/1x3), Stoffers (2), Woischwill (6).