Altstadt : Rendsburg: Hertie-Umbau beginnt im April

Schutt wird über Marktplatz und Stegengraben abgefahren. Im Mai wird das Gebäude hinter dem Verlagshaus abgerissen.

Rendsburg | Der Umbau des ehemaligen Hertie-Hauses in Rendsburg zu einem Seniorenheim soll Mitte bis Ende April beginnen. Ursprünglich sollten die Bagger bereits im Januar anrücken. „Durch den Wintereinbruch hat sich der Zeitplan verzögert“, erläutert Bauleiter Mike Korn vom Bauunternehmen „Höft“ in Flensburg auf LZ-Anfrage.

Wie berichtet, hat ein Investoren-Trio das Gebäude gekauft: Hermann Höft, Geschäftsführer des Höft Bauunternehmens, John Schaffer, Geschäftsführer der „Schaffer Beteiligungen“ in Flensburg, und Matthias Martensen, Geschäftsführer des Pflegeheimbetreibers „Dahrenhof“ in Drage (Nordfriesland), wollen zwölf Millionen Euro investieren. Der Pflegeanbieter „Alloheim“ in Düsseldorf soll das Haus mit 110 Betten ab Februar 2020 betreiben.

Im April lässt das Unternehmen „Höft“ zuerst einen eingeschossigen Vorbau am Altstädter Markt abreißen. Der Schutt wird über den Marktplatz abtransportiert. Für die weiteren Schritte wird der Baustellenverkehr von der Eisenbahnstraße aus am Parkhaus vorbei in den Stegengraben fahren, der dazu zeitweise gesperrt wird.

Auf den Stellplätzen zwischen dem Hertie-Haus und der St.-Marien-Kirche wird ein Kran aufgestellt. Das Parken ist dort dann nicht mehr möglich. Während der Kran in Position gebracht und ein Erker des Hertie-Gebäudes gegenüber der Kirche abgeschlagen wird, ist der Durchgang von der Straße An der Marienkirche zum Altstädter Markt gesperrt. Im Mai wird ein grau verputztes Haus im Stegen abgerissen. Es liegt, vom Marktplatz aus gesehen, rechts neben dem rot verkleideten Hertie-Gebäude und zieht sich vom Stegen aus in einer L-Form um das Verlagshaus der Landeszeitung herum bis zum Stegengraben. Es wird abgetragen, weil es um einen Meter abgesunken ist. Zuerst wird der Kran das Dach abnehmen. Dann wird ein Bagger das Mauerwerk herausbrechen. „Wir pflücken das raus. Das ist nichts Brachiales.“ Den meisten Schutt soll der Kran zur Zufahrt am Parkhaus heben.

Wegen dieser Arbeiten wird der Stegen im Mai für drei bis vier Wochen in Höhe der Apotheke gesperrt. Anschließend wird er zum Teil wieder geöffnet. Auch im Stegengraben wird es zu Einschränkungen kommen. Nach dem Abbruch will Korn Betonpfähle in den Boden rammen lassen. Geplant ist, darauf ab den Sommerferien einen Neubau hochzuziehen.

Parallel wird die Ziegelfassade des Hauptgebäudes abgeklopft. In das Mauerwerk werden Löcher für neue Fenster gestemmt. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Geschoss, ein neues Dach und wieder eine Ziegelfassade. Lkw werden das Baumaterial in den Stegengraben anliefern. Der Kran verteilt es auf der Baustelle. „Wir wollen das vor dem Winter fertig haben.“ Anschließend folgt der Innenausbau.