Verfolgungsjagd mit der Polizei : Rendsburg: Ausgebüxtes Schaf im Kanaltunnel

Rendsburg | Autofahrer meldeten Mittwochabend gegen 19.50 Uhr ein Schaf, das von der B77 in Richtung Kanaltunnel lief. Zwei Funkstreifenbesatzungen bemühten sich, das Tier einzufangen. Da es wiederholt die Fluchtrichtung wechselte, wurden die Fahrstreifen jeweils kurzfristig gesperrt. Als das Tier wieder in Richtung Kanaltunnel lief, konnte es gegen 20.15 Uhr mit entschlossener Unterstützung eines Tunnelarbeiters ergriffen und angebunden werden. Es musste nur vorübergehend Zeit im Tierheim verbringen, denn der Tierhalter konnte rasch ausfindig gemacht werden. Wie das Schaf in die kurze Freiheit gelangte, ist noch unklar.

von shz.de

erstellt am 22.Jun.2017 | 13:37 Uhr