Bendorf-Oersdorf : Rekordversuch mit Kornflaschen steigt am Wochenende

Das Gelände der Veranstaltung wurde verlegt.

Eine Tannenbaum-Pyramide aus 4700 Kornflaschen soll am Freitag, 13. Dezember, und Sonnabend, 14. Dezember, in Bendorf-Oersdorf entstehen. Die Organisatoren geben bekannt, dass sie den Standort für ihren Weltrekordversuch verlegt haben: von der Dorfstraße in Oersdorf auf das Gelände des Feuerwehrgerätehauses in Bendorf.

Die Bauarbeiten starten am Freitag und Sonnabend jeweils um 6 Uhr. Der Eintritt kostet (einmalig für beide Tage) fünf Euro. Am Sonnabend um 15 Uhr beginnt ein Dorffest, und am Sonnabend um 18 Uhr soll die Pyramide vollendet werden. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Spendenaktion von RSH bestimmt.