Laufen : Rekordbeteiligung beim Duvenstedter Dorflauf

Bei der elften Auflage des Duvenstedter Dorflaufes gingen 331 Sportler über die fünf verschiedenen Distanzen an den Start.

06. Oktober 2019, 15:29 Uhr

Alt Duvenstedt | Der Duvenstedter Dorflauf erfreut sich unter den Aktiven zunehmender Beliebtheit. Bei der elften Auflage, die vom TSV und der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wurde, gingen 331 Sportler in fünf Läufen über die verschiedenen Distanzen an den Start. „Wie schon in den vergangenen Jahren können wir wieder einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Auch wenn es dieses Jahr knapp war, freut uns das natürlich sehr“, sagte Organisatorin Astrid Jürgens.

Den Anfang machten dabei die 40 Jüngsten im sogenannten Stoppelflitzer-Lauf über 460 Meter. Auf 2,9 Kilometer maßen sich Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2013. Bei den Jungen hatte Max Rohwer vom TSV Borgstedt mit einer Zeit von 12:28 Minuten im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Thorsten Lontke mit einer Sekunde Vorsprung denkbar knapp die Nase vorn. Noch schneller war dieses Jahr Zoey Detlefs von der SG Athletico Büdelsdorf, die nach nur 11:44 Minuten jubelte. Sie gewann den Kinderlauf vor ihrer Teamkollegin Hanna Wichmann (12:57) und Lokalmatadorin Lina Stach (13:52).

Das größte Teilnehmerfeld verzeichnete mit 115 Aktiven der Jedermannlauf über 5,5 Kilometer. In 17:02 Minuten sicherte sich Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig) deutlich den Sieg vor Frank Wichmann (SG Athletico, 19:08) und Torsten Schreiber (EMTV, 19:46). Neben vielen Läufern aus der Region waren auch Teilnehmer aus dem Kreis Flensburg und Dänemark vertreten. „Es erstaunt uns immer wieder, welche Wege manche Läufer auf sich nehmen“, sagte Jürgens. Dazu ließen es sich auch bekannte Größen wie Gerhard Torkler nicht nehmen, in Alt Duvenstedt an den Start zu gehen. Der 82-Jährige nahm nach eigener Aussage zum letzten Mal teil und wurde deshalb geehrt.

Die längste Strecke bestritten die Akteure des Hauptlaufes über 10,6 Kilometer. Schnellster der 104 Starter war Sören Ohm vom TuS Jevenstedt, der in 37:13 Minuten den Zweitplatzierten Thore Hansen aus Kiel (39:15) über zwei Minuten distanzierte. Bronze sicherte sich Karsten Brade (ALG-VfL Bokel) in 39:38 und verwies Mathias Kadow-Leder vom Rendsburger Helene-Lange-Gymnasium auf Rang 4.

Zuletzt gingen noch die Nordic Walker an den Start. Alt Duvenstedts Wulf Schütz siegte auf der 5,5 Kilometer langen Strecke in 35:11 Minuten. Zweiter wurde Bernd Dieter Faltin (Eckernförde) vor Jürgen Telschig, der das Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin vertrat. Jürgens zog ein positives Fazit: „Hier ist immer das ganze Dorf auf den Beinen, um die Läufer mit Getränken und Snacks zu versorgen. Es ist immer wieder großartig, dass so viele Bürger bereit sind, uns zu unterstützen.“