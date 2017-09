Landestierschau im Mittelpunkt : Rekord-Norla in Rendsburg in den Startlöchern

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

Norddeutschlands größte Landwirtschaftsmesse öffnet am kommenden Donnerstag ihre Pforten. Zur 68. Norla werden an den vier Messetagen insgesamt 70 000 Besucher erwartet. Während im vergangenen Jahr die Landtechnik im Fokus stand, sind es diesmal die landwirtschaftlichen Nutztiere.

Dr. Heiner Kahle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer Tierzüchter, ist verantwortlich für die 30. Landestierschau. Sie gilt als das Schaufenster der Tierzüchter in Schleswig-Holstein. Kahle und seine Kollegen haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Zuchtwettbewerbe, die tägliche Tierparade und Vorführungen sind vorgesehen. Ausgestellt werden Rinder, Pferde und Ponys, Ziegen und Schafe sowie Schweine. Die zahlenmäßig am stärksten vertretene Tierart wird das kleinste Nutztier sein, die Honigbiene.

Doch ohne Technik geht es nicht. Die Geschäftsführer der Messe, Peter Levsen Johannsen und Stephan Gersteuer, machten gestern deutlich, dass die Digitalisierung für die Bauern immer wichtiger wird. „Landwirte sind immer auch technik-affin“, sagte Johannsen. Computer werden heute dazu eingesetzt, den Nahrungsbedarf der Nutztiere zu steuern. Prozessoren wissen genau, welche Kuh welche Futtermenge benötigt. Und sogar das Melken kann digital optimiert stattfinden. Besucher können einen vollautomatischen Kuhstall in Aktion erleben, der die Kühe selbstständig melkt. Die Robotertechnik spielt auch bei der Bewirtschaftung der Felder eine zunehmend größere Rolle. So hat die Fachhochschule Heide einen Roboter entworfen, der die mühsame Arbeit des Unkrautvernichtens beherrscht – und dabei auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichtet. Die Maschine steuert selbstständig durch die Pflanzenreihen und kann unterscheiden, ob sie es mit Unkraut, einer Möhre oder einem Kohlkopf zu tun hat. Das Unkraut wird abgeflammt oder in die Erde zurückgedrückt.

Exakt 595 Aussteller und damit 26 mehr als im Vorjahr werden auf der Messe vertreten sein – ein neuer Rekord. Gersteuer freute sich darüber, dass das Interesse an der Norla ungebrochen sei – trotz zweier schwieriger Jahre, die durch niedrige Milch- und Schweinepreise geprägt waren. Der Andrang der Firmen sei so groß gewesen, dass man nicht alle auf der 13 Hektar großen Ausstellungsfläche habe unterbringen können. Diese Unternehmen sind auf die Warteliste für das kommende Jahr gesetzt worden.

Die Norla auf dem Messegelände ist vom 7. bis 10. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten acht Euro, Rentner und Menschen mit Behinderungen zahlen sechs Euro, Kinder vier Euro. Das Familienticket (zwei Erwachsene, drei Kinder) kostet 18 Euro. Ab 15 Uhr ist ein Feierabend-Ticket für fünf Euro erhältlich. Anfahrt: Wer über die A7 anreist, muss am Rendsburger Kreuz auf die A210 Richtung Rendsburg wechseln, die nach wenigen Kilometern in die B202 mündet. Die Messe-Parkplätze sind ausgeschildert. Stellplätze kosten drei Euro.

von Dirk Jennert

erstellt am 05.Sep.2017 | 13:14 Uhr