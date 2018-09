Rendsburg: Afrika in Fotos : Reise nach Afrika

Lena Klemm und Tobias Seiderer zeigen heute Fotos von ihrer Reise über den heißen Kontinent.

von lz

21. September 2018, 20:09 Uhr

Rendsburg | Eine Bilderreise durch Afrika wird am heutigen Sonnabend im Hohen Arsenal gezeigt. Unter dem Titel „Transafrika. 1 Jahr, 19 Länder, 57 000 Kilometer“ berichten Lena Klemm und Tobias Seiderer mit Filmen und Fotos von einer Tour per Landrover.

Der Verein „Auf nach Afrika“ lädt ein. Der Vortrag sei eine Liebeserklärung an den Kontinent, heißt in der Ankündigung. Beginn: 19 Uhr. Bacar und Khudja Gadji aus dem Senegal trommeln und singen ab 18 Uhr sowie in der Pause. Eintritt: sechs Euro.