von Helma Piper

03. Mai 2019, 08:48 Uhr

Holzbunge



Überall in Feld, Flur und natürlich im Wald lassen junge Blätter und Knospen derzeit das Maiengrün leuchten. Dass dieses Grün offenbar auch ziemlich lecker zu schmecken scheint, davon überzeugte sich am Donnerstag ein Rehbock in den Hüttener Bergen. Neugierig durchstreifte er das lichte Wäldchen und naschte hier und da eines der saftigen Blätter. Der Fotograf mit der Kamera schien ihn dabei nicht sonderlich zu interessieren und wurde nur eines kurzen Blickes gewürdigt. Bleibt zu hoffen, dass es nicht die Gnadenmahlzeit des Böckchens weder sollte ist, hat doch am 1. Mai bereits die Jagdzeit für Rehböcke in Schleswig-Holstein begonnen.



