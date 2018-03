Expansion : Recyclinganlage darf wachsen

Fockbeker Gemeindevertretung beschließt Bebauungsplan. Kritik von Artenschützern ändert Haltung nicht.

Fockbek | Grünes Licht für die Erweiterung der Recyclinganlage Fockbek: Einstimmig hat die Gemeindevertretung am Montag den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 39 „Sondergebiet Abfallwirtschaft“ als Satzung beschlossen.

Wie berichtet, wollen Bernhard Scheil, Geschäftsführer des Entsorgungsfachbetriebs Ehrich in Rendsburg, und Jörg Harder, Chef von Kies-Harder in Westerrönfeld, ihre Recyclinganlage von 1,5 Hektar auf 8,6 Hektar ausbauen. Scheil nahm an der Sitzung teil. Im Anschluss erläuterte er der Landeszeitung, dass der Recyclingbetrieb innerhalb bestehender Kiesabbauflächen vergrößert wird. Es werden keine zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächen hinzugenommen.

Bürgervorsteher Werner Stave betonte: „Das ist gründlich beraten und untersucht worden.“ Zuvor hatte bereits der Bauausschuss das Projekt einstimmig befürwortet. Bürgermeister Holger Diehr führte aus: „Auch das, was uns und dem Kreis im Nachgang zugeschickt wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Wir haben das sorgfältig geprüft.“ Wie berichtet, hatten Biologen aus Bayern und Niedersachsen bemängelt, dass ein Gutachten eines Kieler Instituts zum Artenschutz nicht den Untersuchungsstandards entspreche und rechtlich angreifbar sei. Im Vordergrund stand die Frage, ob sich auf dem Gelände der geschützte Kammmolch vermehrt.

Kreissprecher Martin Schmedtje teilte gestern auf Anfrage mit, dass Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) daraufhin die Fläche in Augenschein genommen und die Gemeinde auf Defizite in der Begutachtung hingewiesen hätten. „Was als Biotop dargestellt wurde, ist kein Biotop, sondern ein technisches Gewässer.“ Die UNB vermisste eine Regelung der Bauzeiten und eine Aufforderung, während der Arbeiten Amphibienzäune aufzustellen. Im Übrigen bezeichnete das Landesumweltamt (LLUR) das Kieler Institut als hochqualifiziert.

Darüber hinaus beschloss die Gemeindevertretung unter anderem die dritte Stufe der Lärmaktionsplanung nach den Vorgaben der EU-Umgebungsrichtlinie. Als herausragende Lärmquelle in Fockbek nannte Diehr das Aufkommen von jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeugen auf der Dorfstraße. Die Gemeinde habe deshalb den Bau der Ortskernumgehungsstraße II (OKU II) in den Katalog der Lärmaktionsplanung aufgegenommen. Die OKU II biete entscheidende Abhilfe gegen Lärm. „Es ist von uns gefordert, dass wir das tun.“