Ausstellung in Rendsburg : Rassegeflügelschau mit 320 Tieren in der Nordmarkhalle

Am Wochenende wird Wassergeflügel gezeigt, zudem Groß- und Zwerghühner sowie Tauben. Kinder haben freien Eintritt.

Horst Becker

24. Oktober 2019, 19:36 Uhr

Kölner Tümmler, Pommerngänse, Orpington-Hühner, Sachsenenten – Geflügel bestimmt am Wochenende das Bild in der Rendsburger Nordmarkhalle. Im Rahmen der Schau des Rassegeflügelzuchtvereins „Eider“ Rendsburg (RGZV) werden 320 Tiere präsentiert, die am Donnerstag von vier Wertungsrichtern in Augenschein genommen wurden.

Es wurde auf Form und Farbe geachtet, bei Hühnern auch auf die Kamm- und Beinfarbe. „Wassergeflügel, Groß- und Zwerghühner sowie Tauben sind zu sehen“, berichtete Vereinsvorsitzender Hans-Peter Suhr. Alle ausgestellten Vögel sind registriert und ärztlich untersucht.

Die Geflügelschau ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts.