Rendsburg-Eckernförde : Rapsblüte am Bistensee aus der Luft besehen

Goldleuchtende Rapsfelder zwischen Frenrade und Klein Wittensee am Bistensee.

03. Mai 2020, 14:40 Uhr

Klein Wittensee | Immer weniger Rapsblüte in Schleswig-Holstein – so auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Noch vor einigen Jahren war die Anbaufäche fast doppelt so groß wie heute. Für viele Imker im Kreisgebiet ist der Raps nach wie vor die Haupttracht, denn nach der Rapsblüte blüht kaum mehr etwas in der Natur. Unser Foto zeigt einige goldleuchtende Rapsfelder zwischen Frenrade und Klein Wittensee. Im Hintergrund liegt der Bistensee.