Geschenkebaum in Rendsburg : Rainer Dominicki setzt sich für Schüler, Obdachlose und Analphabeten ein

Der 71-Jährige wurde für sein langjähriges Engagement in vielen unterschiedlichen Bereichen geehrt.

von Horst Becker

17. Dezember 2019, 17:57 Uhr

Rainer Dominicki ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen für ein gutes Miteinander der Rendsburger Bürger tätig. Jetzt wurde der 71-Jährige für seinen vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz unter dem Geschenkebaum auf dem Schiffbrückenplatz geehrt.

Rainer Dominicki war mehrere Jahre Klassennelternbeiratsvorsitzender an der Altstadtschule und der Christian-Timm-Schule. Zudem war er zehn Jahre lang Kassenwart im Förderverein der Schule Altstadt.

Einsatz für Kultur und Politik

Auch für kulturelle Belange setzt er sich ein. So ist er seit 2004 als Kassenprüfer im Förderverein der Museen im Kulturzentrum tätig. Zwölf Jahre als Ratsherr und 17 Jahre als Mitglied im Kulturausschuss war Rainer Dominicki Kommunalpolitiker. Als Ämterlotse setzt er sich seit 2015 im Diakonischen Werk der Kirchenkreise Rendsburg-Eckernförde für seine Mitbürger ein. Er berät sozial bedürftige Menschen, Flüchtlinge, Obdachlose und Analphabeten und begleitet diese bei Behördengängen.

Mit dem Dankeschön will Rainer Dominicki die Tafel unterstützen

„Ich wünsche mir, dass mehr ältere Menschen die Scheu vor Anträgen zur Grundsicherung verlieren“, sagte Dominicki. Volker Nitzsche vom Sponsor „Jäger Optik“ würdigte seinen Einsatz. „Dass jemand in so vielen Bereichen ehrenamtlich betätigt, ist ganz selten.“ Der Augenoptiker überreichte Rendsburg-Gutscheine im Wert von 100 Euro. Rainer Dominicki will einen Teil des Geldes an die Tafel spenden.