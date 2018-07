von Helma Piper

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Amtsausschuss des Amtes Eiderkanal Raimer Kläschen zum Amtsvorsteher gewählt. Der Osterrönfelder Kommunalpolitiker geht damit in seine dritte Amtszeit. Der 59-Jährige erhielt 49 Ja-Stimmen, es gab sechs Enthaltungen. Als sein Stellvertreter wurde Eggert Voß vereidigt, zweite Stellvertreterin ist Beate Nielsen, Bürgermeisterin in Schacht-Audorf.