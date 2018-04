Prozess : Räuber lässt sein Pfefferspray liegen

Fingerabdrücke auf der Dose führten zu den Tätern. Gericht verurteilt Angeklagte nach Pizzaboten-Überfall zu Bewährungsstrafen.

Rendsburg | Ein kiffender Krankenhausmitarbeiter, ein angehender Altenpfleger und ein mittlerweile arbeitsloser Taxifahrer sind in einen Überfall auf einen Pizzaboten am 24. Januar 2017 in Rendsburg verstrickt. Am Amtsgericht wurden sie gestern zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

Der Kieler B. G. hatte gegen 23 Uhr vor der Friedhofsallee 5, ungefähr 150 Meter nördlich des Hotels Conventgarten, einen Boten von „Hallo Pizza“ mit Pfefferspray niedergestreckt und ihm das Portemonnaie gestohlen. Beute: 270 Euro. Der damals 21-Jährige, der eine Pflegeausbildung abgebrochen hatte und in einer Kieler Klinik jobbt, hatte Geldsorgen. Er habe sich weder Lebensmittel noch seinen Cannabis-Konsum leisten können, berichtete er. Der gleichaltrige Altenpflege-Azubi E. K. aus Rendsburg half ihm daher, den Überfall zu planen. E. K.: „Das war das Helfersyndrom eines Altenpflegers.“

Am Nachmittag übergab E. K. ihm an der Herderschule eine Pfefferspraydose und einen Euro. Damit sollte B. G. von einer Telefonzelle am Bahnhof aus eine Pizza bestellen und für 23 Uhr in die Friedhofsallee 5 liefern lassen. Dann rief E. K. den befreundeten 25-jährigen Taxifahrer M. D. an und bat ihn, abends einen Kollegen abzuholen. Von dem geplanten Raub wusste M. D. nichts.

Als B. G. am Treffpunkt ankam, wartete der Pizzabote schon. Kurz darauf fuhr das Taxi vor. Als der Bote auf B. G. zukam, tat dieser so, als suchte er sein Portemonnaie, zückte aber die Dose und sprühte dem Lieferanten Pfefferspray ins Gesicht. Der schrie und wollte weglaufen, doch B. G. hielt ihn fest und stahl ihm den Geldbeutel. Das Opfer lag am Boden, ebenso die Spraydose. Die Fingerabdrücke darauf führten später zu den Tätern.

Der Taxifahrer hörte Hilfeschreie. Plötzlich riss B. G. die Beifahrertür auf, setzte sich und rief: „Los, los, fahr, fahr.“ M. D. räumte ein: „In dem Moment habe ich falsch gehandelt und bin gefahren.“ Auf seine Fragen hin erzählte ihm B. G. von dem Überfall. Unterwegs rief die Kripo beim Taxifahrer an und fragte, ob beim Hotel ein Fahrgast eingestiegen sei. M. D. log und vereinte. „Ich hatte Angst, dass er mich auch überfällt.“ Als er den Täter zu Hause absetzte, zahlte der von der Beute die Taxigebühr: 15 Euro, inklusive etwa zwei Euro Trinkgeld. Angeblich gab B. G. später 100 Euro an E. K. ab, woran der sich aber nicht erinnerte.

Die inzwischen 22-Jährigen bedauerten ihre Taten. Der Taxifahrer sah ein, dass er den Gast hätte hinauswerfen müssen. Wegen schweren Raubes wurde B. G. zu einem Jahr und neun Monaten, E. K. zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Sie müssen dem Boten je 1000 Euro zahlen und dessen Arbeitgeber die Beute erstatten. B. G. soll eine Drogentherapie antreten. M. D. wurde wegen Beihilfe zu vier Monaten verurteilt. Er muss 500 Euro an den „Weissen Ring“ zahlen. Seinen Job verlor er wegen eines Unfalls mit dem Taxi bei Fockbek im Dezember 2017.