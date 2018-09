Unfall in Rendsburg : Radlerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine 65-jährige Fahrradfahrerin wurde auf einer Ampelkreuzung im Stadtteil Kronwerk von einem Pkw erfasst.

von lz

18. September 2018, 15:31 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 65-jährige Fahrradfahrerin gestern im Stadtteil Kronwerk schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 10.20 Uhr auf der Kreuzung Flensburger Straße, Gerhardstraße, Eckernförder Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war die Frau auf der Eckernförder Straße in Richtung Büdelsdorf unterwegs. Die Ampel soll für sie Grün gezeigt haben, sodass sie geradeaus weiterfuhr, um die Kreuzung zu überqueren. Da kam von ihr aus gesehen von links ein Ford Fiesta. Der 23-jährige Fahrer war auf der Flensburger Straße in Richtung Gerhardstraße unterwegs. Auto und Radfahrerin stießen zusammen. Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Imland-Klinik gebracht.