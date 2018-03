Rendsburg : Radlader von Baustelle am Nord-Ostsee-Kanal gestohlen

Die Maschine von der Marke Caterpillar wurde zwischen dem 6. und 12. März entwendet. Die Polizei sucht Hinweisgeber.

von Gerrit Hencke

13. März 2018, 15:53 Uhr

Rendsburg | Unbekannte haben von einer Baustelle in Rendsburg einen Radlader der Marke Caterpillar, Typ 906M, gestohlen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Die Baumaschine wurde in der Straße „Am Kanal“ im Zeitraum zwischen dem 6. und 12. März entwendet.

Er hat einen Wert von mehr als 30.000 Euro. Der Lader ist gelb mit schwarzem Führerhaus und Schaufel.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Radladers nimmt die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Telefonnummer 04331/208450 entgegen.

