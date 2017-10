A7 Richtung Hamburg : Rader Hochbrücke: Behinderungen wegen Bauarbeiten am Montag

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

von shz.de

erstellt am 13.Okt.2017 | 14:47 Uhr

Auf der Rader Hochbrücke wird es auf der A7 in Richtung Hamburg am Montag noch einmal eng. Ab 9 Uhr geht es nur einspurig nach Süden. Grund dafür sind notwendige Bauarbeiten, teilte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit.

„Die zuletzt ungünstige Witterung erforderte zur Entlastung der Verkehrsteilnehmer eine Freigabe der noch nicht vollständig fertiggestellten Bauleistung in Fahrtrichtung Hamburg“, heißt es. Bedeutet: Aufgrund des schlechten Wetters vor etwa eineinhalb Wochen ist die Baufirma nicht wie geplant mit der Sanierung der rechten Fahrspur fertig geworden. Nun muss noch eine Mittelfuge gegossen werden. Bei gutem Wetter reiche der Montag für diese Restarbeiten.

Asphaltierungsarbeiten hatten zwischen dem 25. September und 10. Oktober für massive Behinderungen gesorgt. Es kam zu zahlreichen Staus.

