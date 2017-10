Stau-Baustelle bei Rendsburg : Rader Hochbrücke ab heute Nachmittag wieder frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

von Sven Raschke

erstellt am 10.Okt.2017 | 13:12 Uhr

Rendsburg | Heute zwischen 14 und 15 Uhr sollen die letzten Arbeiten an der Rader Hochbrücke abgeschlossen und sämtliche Spuren wieder befahrbar sein, wie das Landesamt Straßenbau und Verkehr mitteilt. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bereits am Sonntag abgeschlossen sein. Das schlechte Wetter sorgte für Verzögerungen.

Die Fahrbahn Richtung Norden ist bereits seit Montagnachmittag wieder frei. Die Fahrbahn Richtung Süden wird nun in Kürze wieder zweispurig. Um die Verzögerung in den Asphaltierungsarbeiten zügig voranzubringen, wurden am Sonntag Sonderschichten eingelegt. Am vergangenen Donnerstag hieß es, die Bauarbeiten würden sich aufgrund des Dauerregens bis zur Mitte der kommenden Woche verzögern.

Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie auf www.shz.de/verkehr.