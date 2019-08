Rendsburg-Eckernförde : Quote bei 4,0 Prozent – gute und stabile Zahlen vom Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken, gleichzeitig wächst die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Avatar_shz von her

29. August 2019, 17:15 Uhr

„Der Arbeitsmarkt kommt im August langsam aus der Sommerpause heraus.“, kommentierte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit die aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Insgesamt sei von einer guten und stabilen Lage zu sprechen. Im August sind im Kreis 5.656 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 132 weniger als im Juli und 389 weniger als ein Jahr zuvor.

Die Quote liegt bei 4,0 Prozent. Damit liegt Rendsburg-Eckernförde landesweit hinter Stormarn (3,1 Prozent) und Plön (3,9 Prozent) auf dem dritten Rang. Die Zahl der Unterbeschäftigten lag im August bei 8.383, was einem Minus von 114 im Vergleich zum Vormonat entspricht. Positiv entwickelte sich auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse (ein Plus von 25,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Im Wirtschaftsraum Rendsburg (Büdelsdorf, Fockbek, Osterrönfeld, Westerrönfeld, Schacht-Audorf und Rendsburg) waren im August 2.132 Menschen arbeitslos, was einer Quote von 6,8 Prozent entspricht. Im Juli waren es noch 2.191 Arbeitssuchende gewesen.

Der Ausbildungsmarkt im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist weiterhin noch viel in Bewegung. Derzeit gibt es 457 offene Lehrstellen. Gleichzeitig sind der Arbeitsagentur 430 Jugendliche gemeldet, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Für alle, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, gibt es am 5. September den „Aktionstag Ausbildung“ von 9.30 bis 16 Uhr im Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde.