Hohenwestedt : Protest gegen höhere Kita-Gebühren erfolglos

Eine Eltern-Initiative ist mit ihrem Antrag auf Aussetzung der geplanten Gebührenerhöhung für den kommunalen Kindergarten gescheitert. Der Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten der Gemeinde Hohenwestedt beschloss, dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung die neue Gebührenkalkulation zu empfehlen. Falls die neue Satzung in Kraft tritt, steigen die Kosten für Eltern aus insgesamt zwölf Gemeinden noch einmal um rund acht Prozent. Seit 2014 stiegen die Beiträge bereits teilweise um mehr als die Hälfte.

Bei der Sitzung am 5. September hatten die Eltern ein von 130 Müttern und Vätern unterzeichnetes Protestschreiben gegen die geplante Gebührenerhöhung in der kommunalen Kindertagesstätte an den Ausschussvorsitzenden überreicht (wir berichteten). Daraufhin war eine Entscheidung vertagt worden. Für die jüngste Sitzung hatten die Elternvertreter des Kita-Beirats nun einen Antrag auf Aussetzung der Beitragssteigerung formuliert.

„Das Verständnis der Kita-Eltern für eine neuerliche Gebührenerhöhung ist schlicht nicht mehr vorhanden“, hieß es in dem Antrag. Die Steigerung sei nicht nachvollziehbar. Bereits jetzt würden sich Eltern nach günstigeren Kitas umschauen.

Beide Elterninitiativen verliefen letztendlich erfolglos. Die Sitzungsmitglieder billigten die neue Gebührenkalkulation in der Form, in der sie schon vor zwei Monaten vorgelegen hatte.

Der neue Antrag der Eltern sei allen Ausschussmitgliedern zugegangen, teilte Ausschuss-Chef Dieter Krusche mit. Abstimmen brauche man darüber aber nicht, weil „der Kita-Beirat keine Anträge an den Ausschuss stellen kann“, erklärte Bürgermeister Holger Bütecke.

Erneut schoben die Kommunalpolitiker den „schwarzen Peter“ der Landesregierung zu. Das Hauptproblem bei der Kita-Finanzierung sei, dass das Land nicht 30, sondern faktisch nur 17 Prozent bezahle, sagte Bütecke.

„Wir sind in Kiel gewesen und haben die Frage gestellt, warum das Land so wenig für uns tut“, berichtete Krusche. Die Gespräche mit Hans-Jörn Arp und anderen Landespolitikern seien nicht allzu ermutigend gewesen. „Wir sollten von irgendwelchen Hoffnungen Abstand nehmen“, meinte Krusche. Er zählte die Faktoren auf, die zur Kostenexplosion beigetragen haben: die Umsetzung des Konzepts „Kita 2020“ ab 2014 mit einer deutlichen Anhebung des Betreuungsschlüssels, die Neugestaltung des Außengeländes, flexible Öffnungszeiten, eine neue Outdoor-Gruppe sowie die Auflösung der Nachmittagsgruppen mit der damit verbundenen Bereitstellung und Renovierung von drei Räumen im gemeindlichen „Haus der Vereine und Verbände“ für die zusätzlichen Vormittagsangebote. Ex-Ausschuss-Chef Carsten Wiele wies ergänzend darauf hin, dass das neue Personalkonzept, das man „auf besonderen Wunsch der Eltern“ umgesetzt habe, von 2007 bis heute zu einem Anstieg der Personalkosten um 342 Prozent geführt habe. „Wir sind aber bei weitem nicht der teuerste Kindergarten“, betonte Wiele.

„Wir können unsere Taschen nicht leerer machen, als sie sind“, meldete sich Mutter Nancy Behrens aus dem Publikum zu Wort. „Ich bin Buchhalterin, und mein Mann ist Zimmermann, aber wir können die Gebühren einfach nicht mehr bezahlen.“ Dass ein berufstätiges Ehepaar Schwierigkeiten habe, die Kita-Beiträge aufzubringen, sei „ein gesellschaftliches Problem, das wir als Gemeinde nicht lösen können“, befand daraufhin Wiele. „Das ist eine Katastrophe“, sagte Bütecke.

Dass in Hohenwestedt der Elternanteil an den Kosten zehn Prozent über dem Landesmittelwert liege, sei eine politische Entscheidung, beharrte Vater Hauke Rühmann: „Wenn Sie wollten, könnten Sie das haushaltstechnisch hinkriegen und die Erhöhung zumindest bis 2020 aufschieben.“

Bütecke räumte ein: „Wir könnten das wohl wuppen. Aber wir müssen auch an eine kleine Gemeinde wie Grauel denken, die zum Beispiel aktuell vier Kinder zu uns schickt.“ Bringen Eltern, die nicht in Hohenwestedt wohnen, ihre Töchter und Söhne in den Kindergarten, bekommt Hohenwestedt dafür Geld von der anderen Gemeinde. FDP-Fraktionschef Werner Butenschön sagte: „Wir müssen auch die Interessen der anderen elf Gemeinden vertreten, die an der Kita beteiligt sind. Darum bin ich strikt dagegen, dass wir die Beitragserhöhung aussetzen.“

SPD-Fraktionschef Udo Ahlf sagte dagegen: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine Erhöhung der Kosten empfehlen können.“ Wiele warf der SPD daraufhin Populismus vor. Zwei SPD-Vertreter stimmten gegen die Beschlussvorlage, einer enthielt sich – und so wurde die neue Gebührenkalkulation mit den sechs Stimmen von CDU und FDP weiter an den Finanzausschuss empfohlen.