Sehestedt : Prominenter Gast: Bischof Gothart Magaard predigt zum 700-Jahr-Fest

Die St.-Peter-und-Paul-Kirche ist 1319 zum ersten Mal erwähnt worden.

von shz

20. August 2019, 14:48 Uhr

Die Gemeinde will einfach mal wieder feiern. Ein Gemeindefest, um zusammen zu kommen und einen netten Tag zu verbringen. Mit dieser Idee fing im vergangenen Jahr alles an. Herausgekommen ist nun ein größeres Fest, bei der auch Bischof Gothart Magaard und die stellvertretende Pröpstin Kirsten Erichsen mit dabei sind.

Die Kirchengemeinde Sehestedt feiert am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr die erste Erwähnung der St.-Peter-und-Paul-Kirche vor 700 Jahren.

Vermutlich ist die Kirche wesentlich älter

Wie die Kirchen in Hütten oder in Gettorf ist auch die Sehestedter in einer Urkunde erstmalig erwähnt, die 1319 ausgestellt wurde. Vermutlich ist die Kirche noch wesentlich älter, Gemeinde und Kirchenkreis gehen von etwa 800 Jahren aus.

Søren Harms

So gibt es nun für das Gemeindefest einen weiteren Anlass. „In dem Moment, als wir anfingen zu planen, war das noch nicht in unseren Köpfen“, sagt Pastorin Johanna Zedlitz, die seit etwa einem Jahr in der Kirchengemeinde arbeitet. Ob des besonderen Anlasses fragte die Gemeinde beim Bischof an. „Das war sehr kurzfristig und wir hatten gar nicht mit der Zusage gerechnet, die dann aber recht schnell kam“, sagt Zedlitz.

Gast an der Orgel

So kann sich die Geistliche auf einen Festgottesdienst freuen, in dem es neben der Predigt des Bischofs auch einen Gast an der Orgel geben wird: Rainer-Michael Munz, Kirchenmusikdirektor und Professor für Orgelimprovisation, wird spielen.

Nach dem Gottesdienst beginnt dann das Gemeindefest vor dem Pastorat. Es gibt Essen und Trinken, die Kindertagesstätte baut Spiele für die Kleinen auf und die Pfadfinder präsentieren sich. Der Frauenkreis verkauft bemalte alte Dachschindeln und um 14 Uhr startet eine Rallye rund um die Kirche, bei dem Kleinigkeiten erkundet werde sollen, die sonst nicht so sehr ins Auge fallen. Um 16 Uhr beginnt in der Kirche ein Konzert mit der Kantorei, dem Posaunenchor und dem „Sehestedter Geflöt“.