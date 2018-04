Christian-Timm-Schule : „Projektwoche ist viel besser als Unterricht“

Etwa 400 Schüler konnten sich an 24 Angeboten beteiligen. Der Fokus lag auf Nachhaltigkeit.

von Sarah Sauerland

27. April 2018, 10:24 Uhr

Rendsburg | Statt Mathe, Deutsch und Englisch stand an der Christian-Timm-Schule in dieser Woche Kreatives auf dem Stundenplan. Es wurde gehämmert, geschliffen, gegraben und gepinselt. Im Rahmen einer Projektwoche konnten rund 400 Kinder und Jugendliche der 5. bis 8. Klassen ihre Schule aktiv mitgestalten. „Wir wollen die Kinder mit den Angeboten anregen, etwas für die Schule zu tun“, sagte Schulleiter Eike Petersen. „Dabei sollen Schule und Gelände nicht nur optisch an Qualität gewinnen.“

Im Technikraum arbeiteten zwölf Schüler in Kleingruppen an Insektenhotels. „Fokus der Projekttage soll auch Nachhaltigkeit sein“, sagte Lehrerin Petra Tacke, die Teil des Projektgruppenteams war. „Mit den selbstgebauten Nisthilfen machen wir die Schüler zum Beispiel auf das Thema Insektensterben aufmerksam.“ Und auch bei den Schülern kamen die Kurse gut an: „Mir macht es Spaß, selber Dinge aus Holz zu bauen – und die Projektwoche ist viel besser als der ganz normale Unterricht“, sagte die zwölfjährige Naomie. Auch Jaqueline war begeistert. „Wir bekommen keine Hausaufgaben auf und können den ganzen Tag an der frischen Luft arbeiten“, schwärmte die Siebtklässlerin. Die Zwölfjährige war im Projekt Schulgarten eingeteilt. Hier wurde eine ehemals wild bewachsene Fläche hinter dem Schulhof auf Vordermann gebracht. „Heute haben wir schon ein Hochbeet gebaut, Unkraut entfernt, den Schulteich gereinigt und Tomaten, Kürbisse und Radieschen gesät“, fügte Mitstreiter Lukas hinzu. Dabei ging es nicht nur darum, den Garten optisch aufzuwerten. Im Fach Verbraucherbildung sollen die Schüler die angepflanzten Lebensmittel künftig ernten und verarbeiten. „Wir wollen die Kinder auch für die Abläufe in der Umwelt sensibilisieren“, sagte Tacke.

Insgesamt 24 Kurse fanden während der Unterrichtszeit und im Rahmen des Offenen Ganztagsangebotes statt. Dabei wurden ganz unterschiedliche Themen behandelt. Im Kunstraum arbeitete eine große Gruppe an Pixel-Art-Bildern, die später die neue Schulmensa verschönern sollen. Andere Gruppen befassten sich mit der Gestaltung des Schulhofes, Rendsburger Stadtgeschichte oder dem Thema Fair Trade.

Besonders dankbar ist Schulleiter Petersen dem Föderverein der Schule. „Ohne die Gelder des Vereins hätte die Projektwoche so nicht stattfinden können“, sagte er. Aus dem Topf wurden Arbeitsmaterialien und Pflanzensamen finanziert.