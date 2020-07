Grundschule Stapelholm : Projekt „Musikklasse“ tortz Corona erfolgreich beendet

Nur die Teilnahme am Deutsch-Dänischen Musikschultag musste Pandemie-bedingt abgesagt werden.

06. Juli 2020, 08:31 Uhr

Die Kooperationspartner Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, Musikzug Stapel und die Grundschule Stapelholm haben nach 16 Monaten Dauer das Bläserklassen-Projekt „Stapler Musikanten“ an den Grundschulen in Erfde und Stapel erfolgreich abgeschlossen. „Dieses außerschulische musikalische Projekt wird nachhaltig in das Schulorchester und die hiesigen Musikzüge einfließen“, sagte Thies Thomsen, Leiter des Projektes.

Geplant war das Projekt zunächst für ein Jahr bis Dezember 2019, wurde aber bis Juni 2020 erweitert. Gefördert wurde die Musikklasse mit Schüler und Schülerinnen ab der dritten Klasse vom Bundesbildungsministerium unter dem Namen „Kultur macht stark“ (Kumasta). Die Instrumente wurden vom Musikzug Stapel kostenlos zur Verfügung gestellt. Zur Ausbildung gehörte neben der Handhabung des jeweiligen Instrumentes auch die Vermittlung der musiktheoretischen Kenntnisse.

Um die zehn teilnehmenden Kinder, in Register aufgeteilt, zweimal wöchentlich auszubilden, hatte Thomsen zur Unterstützung den Musikschüler Max Lorenzen (10. Klasse) gewinnen können. Bereits zu Weihnachten spielten die kleinen Musiker zusammen mit allen Musikschülern im Rahmen einer Schulkonzertreise durch die drei Schulstandorte Stapelholms. Besonders schwierig gestaltete sich die Ausbildung nach dem Lockdown im März. „Mit großartiger Unterstützung durch die Kreismusikschule Schleswig-Flensburg konnten wir zehn Wochen lang, zweimal in der Woche online unterrichten“, sagt der Leiter.

Als Abschluss geplant war die Teilnahme am Deutsch-Dänischen Musikschultag, der wegen Corona abgesagt werden musste. Nach Öffnung der Schulen am 8. Juni wurde als Präsenzunterricht ein kleines Konzertprogramm erarbeitet.

Thomsen war erfreut über den doch noch möglichen würdigen Rahmen für einen Abschluss: „Am 26. Juni zeigten unsere Nachwuchsmusikanten vor einem kleinen Kreis der Eltern und Angehörigen, was sie in diesem 16 -monatigen Projekt erlernt haben.“ Am Feuerwehrgerätehaus in Stapel, bei schönstem Sommerwetter im Freien, wurden die Musikanten mit einer Teilnahmeurkunde in die Ferien verabschiedet.

Drei Kinder werden nach den Sommerferien weiter in der dualen Ausbildung durch die Kreismusikschule und dem Musikzug Stapel ausgebildet. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die nach den Sommerferien Interesse an einer Ausbildung an Blas- oder Rhythmusinstrumenten haben, können sich bei der Kreismusikschule oder dem Musikzug Stapel unter folgenden Adressen melden: kms@kultur-schleswig-flensburg.de, Tel. 04621 960 118 oder Thies Thomsen, E-Mail: thies-thomsen@t-online.de oder 01520/9411908.