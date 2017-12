Landwirtschaft : Produkte vom Bauern nebenan

vergrößern 1 von 1 Foto: becker (3) 1 von 1

„Kurze Wege“ war der Titel einer Fachveranstaltung für Direktvermarkter bei der Landwirtschaftkammer Schleswig-Holstein in Rendsburg. 160 Teilnehmer informierten sich über die vielfältigen Themen rund um den direkten Verkauf von Produkten an den Verbraucher oder Einzelhandelspartner. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein.

Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer, freute sich über die gute Resonanz bei den Betrieben: „Die anhaltende Nachfrage nach regionalen Produkten und das Interesse vieler Verbraucher an den Hintergründen der Lebensmittelproduktion bieten direktvermarktenden Landwirten neue Chancen.“ Die Veranstaltung führe bereits etablierte Betriebe mit Einsteigern zusammen, die ihre Wertschöpfung verbessern wollten. Hofläden, Vermietung von Ferienwohnungen und Bauernhofcafés seien Wege, die seit vielen Jahren beschritten würden. Zunehmend kämen Versand und Online-Vermarktung hinzu. Zudem sei ein Trend im Lebensmitteleinzelhandel zu verzeichnen, mit örtlichen Bauern zusammen zu arbeiten.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern stellte Marco Hauschildt vor. Für den selbstständigen Edeka-Kaufmann aus Rendsburg sind die lokalen Erzeugnisse eine wichtige Komponente in der Abgrenzung zu anderen Handelsunternehmen. Hauschildt betonte: „Mit Produkten von lokalen Erzeugern im Umfeld unserer Märkte differenzieren wir unser Angebot und geben den Kunden die Möglichkeit, wirklich in der Nachbarschaft einzukaufen.“

Auf die Möglichkeiten, den Wert von Lebensmitteln für den Verbraucher zu erhöhen und damit mehr Erlös für die landwirtschaftlichen Betriebe zu realisieren, wies Landwirtschaftsminister Robert Habeck hin: „Wer versteht, wie produziert wird, und wer eine persönliche Bindung zum Produzenten aufbaut, der ist oft auch bereit, mehr zu zahlen. So können auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen oft bessere Preise erzielt werden. Das ist auch eine Chance in der gesellschaftlichen Debatte über die Landwirtschaft: Landwirtschaft und Gesellschaft rücken wieder näher zusammen.“ Es sei an der Zeit, Direktvermarktung noch besser zu bewerben, sagte Habeck im Gespräch mit der Landeszeitung. Konkret heiße das, durch Digitalisierung Synergien zu schaffen. So könnten Hinweise auf Direktvermarkter auf touristischen Seiten eingebettet werden. „Wenn jemand sich über eine Radtour im Internet informiert, soll er gleichzeitig darauf hingewiesen werden, wo er unterwegs Spargel kaufen oder Erdbeeren pflücken kann“, nannte der Minister als Beispiel. Das vielseitige Programm der Fachveranstaltung zur Direktvermarktung fasste Claus Heller, Präsident der Landwirtschaftskammer, in seinem Schlusswort zusammen: „Direktvermarktung ist heute ein Bereich, der für viele Betriebe neue Chancen bietet. Gerade der Bereich des Online-Marketings wird in Zukunft eine verstärkte Rolle spielen – insbesondere in der Ansprache jüngerer Zielgruppen.“