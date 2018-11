Premiere für Reiterflohmarkt

von Helma Piper

20. November 2018, 15:17 Uhr

Die Reitergemeinschaft Bergenhusen lädt am Sonntag, 25. November, von 10.30 Uhr bis 16 Uhr zu ihrem ersten Reiterflohmarkt ein. Der Aufbau beginnt um 9.30 Uhr. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro Meter und ist für Mitglieder kostenfrei. Tische sind selbst mitzubringen. Der Flohmarkt findet in der Reithalle Stuten 5 in Bergenhusen statt. Anmeldungen erbeten bei Jule Danker. Tel. 0176 /62 06 41 43 oder Svea Thode unter Telefon 0173 / 649 92 83.