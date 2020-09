NOK-Fähre Breiholz : Präzionsarbeit mit 28 Tonnen: Neue Fährklappen eingesetzt

Da die Arbeiten planmäßig laufen , soll die soll ab Freitagmittag wieder aufgehoben werden.

Avatar_shz von her

09. September 2020, 14:20 Uhr

Um kurz vor neun Uhr erreichte der Schlepper „Saatsee“ die Fährstelle Breiholz. Mit dabei eine Schute, auf der sich die generalüberholte Fährlandeklappe befand. Dabei handelt es sich um den beweglichen Teil des Anlegers, der mit Hilfe eines Schwerlastkrans installiert wurde. Die knapp dreiwöchige Sperrung der Kanalquerung neigt sich damit dem Ende zu.

„Der Austausch einer solchen Fährlandeklappe muss alle zehn bis fünfzehn Jahre erfolgen“, erklärt Jörg Winkelmann, Außenbezirksleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Kiel-Holtenau. Um zu sehen, wann genau dies notwendig ist, finden regelmäßige Inspektionen statt. Neben dem Verschleiß durch die tägliche Belastung ist es vor allem die Korrosion, die dem Bauwerk zusetzt.

Die alten Fährlandeklappen waren im August ausgebaut und zur Überholung in den Bauhof Rendsburg-Saatsee gebracht worden. „Insbesondere steht hier die Erneuerung des Korrosionsschutzes und die Überarbeitung der Lager an“, sagt Winkelmann. Neben dem Entfernen von Rost und dem Auftragen neuer Farbe wird bei jeder Sanierung auch der Fahrbahnbelag erneuert.

Damit die Sperrung der Fährstellen in einem zeitlichen Rahmen bleibt, gibt es ein Paar Fährlandeklappen mehr, als es notwendig sind. Von den 14 Fähren, die den Nord-Ostsee-Kanal queren, besitzen elf einen spitz zulaufenden Bug, der sich unter die Klappe schieben kann. Dadurch kann auf komplizierte Hydrauliksysteme auf den Fähren verzichtet werden. Die Technik an Land hingegen muss in einem gewissen Turnus erneuert werden.

Dabei wurde in den vergangenen Wochen nicht nur auf dem Betriebshof Saatsee gearbeitet, auch der Anleger selbst wurde komplett instand gesetzt. Hier stand ebenfalls der Korrosionsschutz an erster Stelle. Nachdem auch die Betonarbeiten abgeschlossen waren, wurde erst am Montag auf der Nordseite die Klappe eingehängt und dann am Mittwoch auf der Südseite. Dabei spielte auch das Wetter mit. „Bei starkem Wind hätten wir die Aktion abbrechen müssen“, so Jörg Winkelmann, „aber durch das relativ hohe Eigengewicht der Fährlandeklappe hängt sie stabil.“

Insgesamt wiegt das Bauteil 28 Tonnen. Kein Problem für den Schwerlastkran, Modell „Grove GMK-6400“, der bis zu 400 Tonnen heben – und auch zentimetergenau wieder absetzen kann. So wurde die Klappe zunächst mit den sogenannten Auflageböcken verbunden und dann auf ihre endgültige Position gesetzt. Nach der Endabnahme ab Freitagmittag können wieder durchschnittlich 1000 Fahrzeuge am Tag auf die Fähre rollen.

Allerdings stehen weitere Verkehrsbehinderungen an: Die Landesstraße 127 zwischen Breiholz und Hamweddel soll saniert werden. Diese Arbeiten parallel zur Sanierung des Fähranlegers anzugehen, sei angedacht, aber nicht umsetzbar gewesen. „Der Kran hätte nicht durch die Baustelle gepasst und für die Straße von Schülp über Schachtholm ist er zu schwer“, so Winkelmann. Die nächste Sanierung eines Fähranlegers steht erst 2021 an, dann weiter westlich.