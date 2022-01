Verschärfte Corona-Regeln : Präsenzunterricht trotz Omikron-Welle: So lief der Schulstart im Raum Rendsburg

Bislang gab es seit Ende der Weihnachtsferien im Kreisgebiet nur vereinzelte Corona-Fälle an den Schulen. Einschränkungen müssen die Schüler vor allem im Sport- und Musikunterricht in Kauf nehmen.

12. Januar 2022, 18:27 Uhr

Die Omikron-Welle hat die Region Rendsburg weiter fest im Griff. Kreisweit gab es am Stichtag 12. Januar mehr als 3000 Corona-Infizierte. Trotzdem startete in den Schulen am Montag – mit Ende der Weihnachtsferien – wieder der Präsenzunterricht. Wir haben nachgefragt, wie der Start für die Schüler und Lehrer lief und wie die Umsetzung der verschärften Corona-Regeln funktioniert.

Volker Knoop, Schulleiter des Gymnasiums Kronwerk in Rendsburg: „Die Schüler freuen sich, wieder in der Schule zu sein“. Nur einige wenige seien etwas verunsichert. Und im Kollegium? Da hätten einige Mitarbeiter „ein flaues Gefühl“, so der Schulleiter.

Musik- und Sportunterricht nur eingeschränkt möglich

Um einen Corona-Ausbruch zu verhindern, gelten strenge Regeln. Die Schüler müssen sich neuerdings drei Mal, statt wie zuvor zwei Mal, in der Woche testen. Wer Erkältungssymptome hat, soll zu Hause bleiben, erklärt Knoop. Im Unterricht gibt es durch die verschärften Regeln Einschränkung: So ist Singen im Musikunterricht nicht möglich, berichtet Knoop. Auch der Sportunterricht ist betroffen: Dieser soll aktuell, wenn möglich, im Freien und nur in Ausnahmefällen ohne Maske stattfinden, erklärt der Schulleiter.

Keine Nachmittags-AGs

Auch einige Angebote an der Astrid-Lindgren-Schule fallen den neuen Corona-Regeln zum Opfer. Schulleiter Martin Michael Seifert berichtet, dass die Nachmittags-AGs der Grundschule ausfallen, auch einen Chor gibt es derzeit nicht. „Das finden die Schüler schade.“ Trotz der hohen Corona-Zahlen sei es der richtige Schritt, die Kinder in der Schule lernen zu lassen. Gerade bei jungen Schülern sei Präsenzunterricht enorm wichtig.

Für Mitarbeiter, die Sorge haben, sich im Schulalltag mit Covid-19 zu infizieren, gebe es die Möglichkeit, Pausen in einem Einzelraum zu verbringen.

Das passiert, wenn ein Schüler-Test positiv ausfällt

Auch an der Bergschule Fockbek sei der Neustart nach den Weihnachtsferien gut verlaufen, berichtet Ute Shabanpoor, Leiterin der Grund- und Gemeinschaftsschule. „Die meisten kommen entspannt zur Schule“, sagt sie. Bei den Selbsttest am ersten Schultag sei ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Das sei in den vergangenen Wochen aber immer mal vereinzelt vorgekommen. Die Schule ist auf ein solches Szenario also gut eingestellt.

Es gibt im Fall eines Positiv-Tests einen festen Ablaufplan, erklärt Shabanpoor: Es werden sofort die Eltern des Kindes verständigt. Bis der Schüler abgeholt wird, wartet er in einem extra für solche Fälle eingerichtet Isolier-Raum. Anschließend sollen die Eltern veranlassen, dass bei ihrem Kind ein PCR-Test gemacht wird. Praktischerweise gebe es direkt vor der Schule ein Testmobil, das diesen Service anbietet, erklärt die Schulleiterin.

Viele Schüler schon geimpft

Sie schätze, dass rund 60 Prozent der 12- bis 17-Jährigen an der Schule bereits durchgeimpft seien, auch viele Jüngere Kinder seien bereits immunisiert. Im Kollegium liege die Impfquote bei über 95 Prozent.

In Rendsburg musste direkt nach dem Ende der Weihnachtsferien die Kita „Villa Kunterbunt“ geschlossen werden, weil mehrere Mitarbeiterinnen und Kinder positiv auf Corona getestet wurden. Bislang sei dies ein Einzelfall betont Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums. Es habe vereinzelte Fälle in Kitas und Schulen gegeben, aber an keinem weiteren Standort eine Häufung von Fällen.