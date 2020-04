Rendsburg-Eckernförde : Positiver Trend: Zahl der Corona-Geheilten steigt

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreisgebiet liegt bei 234, das sind zwei mehr als am Vortag.

von Helma Piper

28. April 2020, 17:59 Uhr

Die Ausbreitungsdynamik des Coronavirus im Kreis Rendsburg-Eckernförde verlangsamt sich weiter. Die Kurve flacht sich ab. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich bisher infizierten, gab das Gesundheitsamt am Dienstag mit 234 an, zwei mehr als am Vortag. In der Gesamtzahl enthalten sind 169 Menschen, die als geheilt gelten. Damit ist die Zahl der Genesenen um drei Patienten gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verbleibt unverändert bei 14.

Die tagesaktuelle Anzahl der Infizierten – diese umfasst alle Menschen, die das Virus derzeit laut Test nachgewiesenermaßen in sich tragen – liegt konstant bei 52.

An der Rendsburger Imland-Klinik werden sechs bestätigte Covid-19 Fälle behandelt, davon zwei Patienten auf der Intensivstation. Insgesamt meldet die Klinik neun Verdachtsfälle, einer auf der Intensivstation. Dazu kommen insgesamt sieben Verstorbene. Elf Patienten konnten nach Hause entlassen werden.