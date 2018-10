Popmusik im „Café klatsch“

von Helma Piper

23. Oktober 2018, 15:12 Uhr

„Bube, Dame, Herz“: Unter diesem Namen treten die Musiker Frank Köller und Myriam Brauer als Duo auf. Am Sonnabend, 27. Oktober, 19 Uhr, geben die beiden ein Konzert im „Café klatsch“ auf Julianenebene in Hohn. Frank Köller (akustische Gitarre, Gesang und Percussion) und Myriam Brauer (Gesang) sind schon lange unabhängig voneinander in der Musikszene im Lande unterwegs. Myriam Brauer singt im Gospelchor „The almightys“ aus Kropp, war mit den „Prachtvibes“ an verschiedenen Auftritten beteiligt und hat mit dem Bassisten von „Wir sind Helden“ auf Privatpartys gespielt. Frank Köller spielte in Rockbands, in zahlreichen Formationen mit anderen Musikstilen und zuletzt mit „Night like This“ auch im „Café klatsch“. Das Duo präsentiert akustische Popmusik mit überwiegend deutschen Texten.

Für das leibliche Wohl bei dem Konzert ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Es geht der Hut herum. Um Anmeldung unter Tel. 04335 / 1434 oder im „Café klatsch“, Julianenebene 15, wird gebeten.