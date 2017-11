Obereiderhafen : Polizeitaucher suchen Vermissten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:31 Uhr

Polizeitaucher suchen heute im Becken des Obereiderhafens in Rendsburg nach einem vermissten Büdelsdorfer. Der 82-Jährige verschwand vor zehn Tagen samt Rollator spurlos aus der Büdelsdorfer Seniorenwohnanlage am Park. Nach Polizeiangaben ist er orientierungslos. Angeblich sprach er davon, zum Bahnhof gehen zu wollen. Die Polizei hält es daher für möglich, dass er auf dem Weg dort hin am Hafenbecken vorbeikam.