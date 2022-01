Autodiebstahl : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte entwenden VW-Bus in Felde

Der blau-silberne Multivan wurde in der Nacht von Sonntag, 16. Januar, auf Montag, 17. Januar, gestohlen.

19. Januar 2022, 10:55 Uhr

In Felde wurde zwischen Sonntag, 16. Januar, 20 Uhr und Montag 17. Januar, 8 Uhr ein VW-Bus von einem Grundstück im Ahornweg gestohlen.

Die Besitzerin hatte den blau-silbernen Multivan am Sonntagabend gegen 20 Uhr abgestellt und verschlossen. Als sie am nächsten Morgen wieder fahren wollte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war.

Die Polizei Rendsburg sucht nach Zeugen oder auch Hinweisgebern: Wer hat in der Nacht zwischen Sonntag und Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Ahornweg in Felde machen können? Wer hat den VW-Bus nach dem 17. Januar, 8 Uhr, gesehen oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/2080 oder auch unter 110 zu melden.