Vermisstenmeldung in Rendsburg : Polizei sucht nach der 85-jährigen Lydia-Marie Salowsky

In der Hohen Straße in Rendsburg verlor sich die Spur der Seniorin. Sie war mit einer Freundin unterwegs um einzukaufen.

Avatar_shz von Landeszeitung

24. Oktober 2019, 16:49 Uhr

Rendsburg | Seit Donnerstagmittag wird in Rendsburg eine 85-jährige Frau vermisst. Sie ging mit einer Freundin in die Innenstadt und wollten dort einkaufen. Dort verloren sich die beiden Frauen jedoch aus den Augen. Die Freundin erinnerte sich noch, dass sie in der Hohen Straße waren.

In der Hohen Straße verlor sich die Spur

Bei der vermissten Dame handelt es sich nach Polizeiangaben um Lydia-Marie Salowsky. Sie führte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen Rollator mit sich und hat einen auffallenden schleppenden Gang. Die 85-Jährige ist 1,55 Meter groß, hat eine sehr schlanke Figur und graue, kurze nach hinten gekämmte Haare. Desweiteren ist sie Brillenträgerin. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise an den Notruf 110.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?