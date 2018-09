Polizei sucht mit Baggern nach Wolfgang Fürst

Vermisster Obdachloser aus Rendsburg: 60 Einsatzkräfte durchkämmen Gelände bei Prinzenmoor

von Helma Piper

18. September 2018, 18:10 Uhr

Gestern ab 10 Uhr gab es an der Bundesstraße 203 bei Prinzenmoor einen Großeinsatz der Polizei. 60 Einsatzkräfte durchsuchten ein Gelände an der Straße, nachdem Hinweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Obdachlosen Wolfgang Fürst aus Rendsburg eingegangen waren.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren an der Bundesstraße und an der Dorfstraße in Prinzenmoor abgestellt worden. Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der Spurensuche, der Staatsanwaltschaft sowie Suchhunde und das Technische Hilfswerk mit zwei Radladern und einem Schaufelbagger waren in dem unwegsamen Gelände im Einsatz. „Wir haben uns zuerst mit Hilfe einer Drohne einen Überblick von oben verschafft“, berichtete Matthias Felsch, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel. Das 2,5 Hektar große Gelände sei sehr zugewachsen und schlecht zugänglich. Baracken und eine Brandruine seien darauf und hunderte von Europaletten.

„Die Einsatzkräfte müssen sehr vorsichtig zu Werke gehen, um mögliche Spuren nicht zu verwischen“, erläuterte Felsch das Vorgehen. Gegen 16 Uhr rückten die ersten Einsatzkräfte wieder ab. Ob die Suchaktion neue Erkenntnisse gebracht hat, wird die Polizei erst nach einer genauen Auswertung mitteilen.

Die Kieler Mordkommission hat den Rendsburger Vermisstenfall aus dem Jahr 2017 übernommen. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, heißt es aus Kreisen der Ermittler. Der vermisste 62-jährige Wolfgang Fürst aus Rendsburg gehörte dem Obdachlosenmilieu der Kreisstadt an. Er hielt sich nach Angaben der Polizeidirektion Kiel häufig im Bereich des Kreishafens auf.

Zuletzt gesehen wurde der etwa 1,90 Meter große und schlanke Mann am 21. Oktober 2017. Die Beamten der örtlichen Kriminalpolizei schließen mittlerweile ein Gewaltverbrechen nicht aus. Deshalb hat die zuständige Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit seinem Verschwinden zu tun haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die zum Auffinden des Vermissten führen, ausgesetzt. Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter Telefon 0431 / 160 3333 entgegen.