Stromkästen beschmiert : Polizei sucht Graffiti-Sprüher in Kropp

Die Unbekannten treiben seit Anfang Januar ihr Unwesen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kropp | Unbekannte haben seit Jahresbeginn in Kropp und Umgebung Strom- und Verteilerkästen mit Graffiti besprüht. Sie hinterließen nach Angaben der Polizei den Schriftzug „Dope“ oder den Buchstaben „D.“, bevorzugt in pink und blau. Die Graffiti gelten als Sachbeschädigungen. Die Polizei in Kropp ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Personen beobachtet, die mit dem Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 04624/4506680 melden.

