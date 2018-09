Tetenhusen : Polizei sucht diesen Schafbock

Viehdiebe haben in Tetenhusen einen Suffolk-Schafbock gestohlen.

von Helma Piper

18. September 2018, 10:08 Uhr

Tetenhusen Bereits vor mehr als einer Woche wurde von einer Weide in der Straße Haberland in Tetenhusen ein Suffolk-Schafbock gestohlen. Jetzt hat die Polizei in Kropp die Ermittlungen übernommen. Wie gestern weiter mitgeteilt wurde, befand sich der knapp vierjährige Zuchtbock noch am Freitag, 7. September, mit elf Mutterschafen auf seiner Weide. Da der Bock sehr menschenbezogen ist und sich an der Leine führen lässt, geht der Besitzer davon aus, dass der 150 Kilo schwere Schafbock von einem oder auch mehreren Viehdieben von der Weide geführt und abtransportiert wurde.

Die Wolle von Suffolk-Schafen ist generell weiß, das Gesicht, die Ohren und die Beine allerdings tiefschwarz und glatt behaart. Weder Schafe, noch Böcke tragen Hörner.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04624 / 4 50 66 80 zu melden.