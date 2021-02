Automaten-Aufbruch mit Auto : Polizei schnappt Zigarettendiebe in Rendsburg – einer versteckte sich bei Eiseskälte im Gebüsch

Die Beamten verfolgten die überraschten Täter zu Fuß. Drei wurden gefasst, einer entkam.

Rendsburg | Die Polizei in Rendsburg hat drei von vier Automatenaufbrechern dingfest gemacht. Am Donnerstag gegen 2.45 Uhr hatte ein aufmerksamer Anwohner vier junge Männer und ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe eines Zigarettenautomaten in der Edvard-Grieg-Straß...

