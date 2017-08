Grillplatz abgebrannt : Polizei schnappt in Büdelsdorf vier zündelnde Jugendliche

vergrößern 1 von 1 Foto: becker 1 von 1

Die Polizei hat in Büdelsdorf vier zündelnde Jugendliche kurz nach der Tat erwischt. Am Montag, 28. August, war den Beamten gegen 16.20 Uhr ein Feuer auf dem Grillplatz an der Ecke Am Treidelweg / Am Hang gemeldet worden. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand die überdachte Tisch-Bank-Konstruktion in Flammen. Während die Freiwillige Feuerwehr sofort mit dem Löschen begann, nahm die Funkstreifenbesatzung die Suche nach den Tätern auf. Dabei stellte sich schnell heraus, dass vier Jugendliche für das Feuer verantwortlich waren. Sie hatten sich aus dem Staub gemacht. Zeugen konnten sie jedoch beschreiben. Nach kurzer örtlicher Fahndung trafen die Polizisten an der „Classic“-Tankstelle in der Hollerstraße vier Jugendliche im Alter von 14, 16 und 18 Jahren an. Auf sie traf die Zeugenbeschreibung zu. Nach anfänglichem Leugnen wurde nach Darstellung eines Polizeisprechers klar, dass die vier an der Picknickstelle zunächst gegrillt hatten. Danach zündelte man und verlor offenbar die Kontrolle über das Geschehen.

Nachdem die überdachte Sitzgelegenheit in Flammen stand, entfernte sich das Quartett, ohne die Feuerwehr zu alarmieren. Der Schaden wird mit rund 5000 Euro beziffert. Auch ein wenige hundert Meter weiter östlich gelegener Grillplatz, ebenfalls am Treidelweg, zeigt deutliche Spuren von Kokeleien. Ob die jungen Leute auch für diesen Schaden verantwortlich sind, steht nicht fest. Sie wurden zu ihren Eltern gebracht – zusammen mit einer Sachbeschädigungsanzeige.

von Frank Höfer

erstellt am 30.Aug.2017 | 11:32 Uhr