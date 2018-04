Infostand in der Innenstadt : Polizei Rendsburg warnt vor falschen Kollegen

Immer wieder werden vor allem Rentner Opfer falscher Polizisten. Doch wie erkennt man einen Betrüger?

von Aljoscha Leptin

12. April 2018, 10:00 Uhr

Rendsburg | Der Polizeibeamte Jörg Fischer trägt Uniform. Der Oberkommissar ist ein echter Polizist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Immer häufiger geben sich Betrüger als vermeintliche Beamte aus, um an Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Die Zahl der polizeibekannten Fälle hat sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierfacht.

Die Polizei will die Bürger vor falschen Kollegen warnen. Daher gingen Fischer und sein Kollege Holger Tramm am Mittwochvormittag in die Rendsburger Innenstadt, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Beide gehören der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster an. Ihren Info-Stand bauten sie neben dem Wochenmarkt auf. Viele Senioren waren dort unterwegs, um einzukaufen. Ältere Menschen werden besonders häufig Opfer von Betrugsversuchen, berichtet Tramm. Er war deshalb erfreut, dass viele Marktbesucher sich von den Polizisten beraten ließen.

So auch Maria Horn. Die 85-Jährige hatte von der Zunahme falscher Beamter gehört. Sie wollte erfahren, wie sie einen echten Polizisten erkennt. Wiederholt habe sie gehört, man solle sich den Ausweis zeigen lassen, „aber ich weiß gar nicht, wie der aussieht“. Um dies zu ändern, zeigte ihr Holger Tramm seinen Dienstausweis. Das Dokument erinnert an den alten Führerschein. Doch auch jüngere Beamte weisen sich mit dem Papier aus. Name, Dienstgrad und Ausweisnummer sowie das Polizeiwappen sind auf diesem zu sehen. Auf der Rückseite befindet sich ein Foto.

Fischer riet aber gleichzeitig, sich nicht nur auf das Dokument zu verlassen. Wenn vermeintliche Beamte vor der Haustür stehen, sollte man die Tür nur mit Sicherheitskette öffnen und die 110 wählen, um die Identität des Gegenübers zu klären. Vor allem bei Einsatzkräften in Zivil sei Misstrauen angebracht. Von Betrügern in Uniform hat er noch nicht gehört. Maria Horn zeigte sich „froh“ über das Informationsangebot. Auch einer Fockbekerin konnten die Beamten weiterhelfen. Sie erhält seit Kurzem viele Anrufe, die ihr suspekt vorkommen. Die Polizisten rieten ihr, sich aus dem Telefonbuch abzumelden und die Nummern verdächtiger Anrufer der Bundesnetzagentur zu melden.

Fischer erklärte, wie sich die Betrüger ihre Opfer gezielt aussuchen: Mit einem Programm filtern sie altmodische Vornamen aus dem Telefonbuch. Eine weitere Software sorgt dafür, dass auf dem Display der angerufenen Senioren die 110 erscheint. So sichern sie sich das Vertrauen ihrer Opfer, die anschließend häufig darum gebeten werden, Wertgegenstände an vermeintliche Einsatzkräfte zu übergeben.