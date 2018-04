Geschnappt : Polizei fasst Seriendieb

26-Jähriger wird mit 16 Taten in Verbindung gebracht.

Rendsburg | Er ging immer nach demselben Muster vor: Mit einem Fahrrad fuhr er an Rentnern vorbei und entriss ihnen die Handtaschen. Oft griff er dazu in den Fahrradkorb oder den Einkaufswagen seiner Opfer. Zum Teil zog er ihnen die Handtaschen auch von den Schultern, berichtete die Polizei. Seit Jahresbeginn hat ein Unbekannter 16-mal auf diese Weise in Rendsburg zugeschlagen. Oft hatte er es auf ältere Frauen abgesehen. Heute vor einer Woche haben die Ermittler einen Verdächtigen geschnappt.

Der 26-jährige Rendsburger war den Beamten bereits bekannt. Die Kripo wies ihm sechs der Taten nach. Sie geht davon aus, dass auch die anderen Diebstähle auf sein Konto gehen. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Polizei erwischte den 26-Jährigen nach einem Diebstahl am vergangenen Donnerstag. Auf dem Schiffbrückenplatz fuhr er mit einem Fahrrad an einer 64-jährigen Frau vorbei und stahl ihr die Handtasche. Die Beamten nahmen ihn kurz darauf vor einer Bank fest. Er hatte soeben von dem Konto der Frau einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro abgehoben und sich wahrscheinlich dadurch verraten. Die Ermittler fanden bei ihm entsprechende Beweismittel und das Geld.

Noch am Tag der Festnahme beantragte die Kieler Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der Richter am Amtsgericht Rendsburg stimmte umgehend zu. Inzwischen sitzt der Verdächtige in Neumünster im Gefängnis.

Das Fahrrad, mit dem der 26-jährige Rendsburger seinen vorerst letzten Diebstahl beging, hat er wahrscheinlich ebenfalls gestohlen. Eine Anzeige liegt der Polizei allerdings nicht vor. Es handelt sich um ein silberfarbenes 26-Zoll-Damenrad ohne Markenaufkleber. Der Eigentümer sollte sich bei der Polizei unter Telefon 04331/20 84 50 melden. Polizeisprecher Rainer Wetzel mahnt: Bürger sollten ihre Bankkarten keinesfalls zusammen mit der Geheimnummer im Portemonnaie oder in der Handtasche aufbewahren. Sonst wird das Geldabheben für Diebe zum Kinderspiel.