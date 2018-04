Senatssitzung : Polit-Chaos in Rendsburg: „Jein“ zur Fahrradstation

„Bike&Ride“ war schon beerdigt – dann fand der Senat einen Minimalkompromiss.

von Frank Höfer

28. April 2018, 08:00 Uhr

Rendsburg | Das politische Hickhack um die geplante Fahrradstation am Bahnhof nimmt immer kuriosere Wendungen. In einer selbst für Rendsburger Verhältnisse denkwürdigen Sitzung des Senats am Donnerstag wurde das 875.000 Euro teure Verkehrsprojekt durch zwei ablehnende Beschlüsse in Folge zunächst beerdigt – und dann doch wieder reanimiert.

„Dann haben wir nichts“, stellte Helge Hinz (Soziales Rendsburg) in seiner letzten Sitzung als Senatsvorsitzender nach den ersten beiden Anträgen fest. Sie wurden jeweils bei 5:5-Stimmengleichheit abgeschmettert. Eine Allianz aus SPD, Grünen und SSW war für „Bike & Ride“ mit einer öffentlichen Toilette, wie zuletzt geplant – CDU, Modernes Rendsburg und Soziales Rendsburg stimmten dagegen. Ein Vorhaben, an dem seit drei Jahren geplant wird und in dem insgesamt 717.000 Euro Fördermittel stecken, schien endgültig vom Tisch. „Halb Schleswig-Holstein lacht über uns“, schimpfte ein fassungsloser Klaus Schaffner von den Grünen angesichts des hohen Förderanteils, den Rendsburg bei einem Scheitern liegen lassen würde.

Zum Aus ohne Wiederkehr dürfe es dann doch nicht kommen, kamen die Politiker nach der zweiten Abstimmung überein und unterbrachen die Sitzung. Mit heißer Nadel strickten sie einen Minimalkompromiss. Dieser lässt offen, ob die vom Verein „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ betreute Abstellanlage mit WC tatsächlich gebaut werden wird. Mit dieser Frage dürfen sich die Politiker nach der Kommunalwahl und in neuer Zusammensetzung erneut befassen.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Verwaltung auf Grundlage der bisherigen Pläne nach Möglichkeiten suchen soll, die Gesamtkosten einerseits und die Selbstbeteiligung Rendsburgs andererseits zu minimieren. Nach den ersten ablehnenden Beschlüssen hatte Bauamtsleiter Frank Thomsen darauf hingewiesen, dass von der Entwicklungsagentur zusätzliche Finanzhilfe zu erwarten sei. Warum er diese Information nicht viel früher in der Sitzung anbrachte, blieb schleierhaft. Eine 5:4-Mehrheit votierte schließlich für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Andreas Vollstedt (SSW) enthielt sich der Stimme, um nicht auch diesen Versuch der Einigung am Patt zerschellen zu lassen.

Der Rendsburger Eigenanteil ist der Casus knacksus. Zu Beginn der Planungen betrug er noch rund 60.000 Euro. Jetzt muss die Stadt 157.000 Euro aus eigener Tasche zu der Station beisteuern. Sie fällt aus Sicht der CDU zu edel und verspielt aus. „Sie fertigen einen Maßanzug an, und es gibt günstigere Lösungen von der Stange“, sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Krabbes zu den Planern. Als Beispiel, wie es seiner Meinung nach besser geht, führte er eine in diesem Monat eingeweihte „Bike & Ride“-Anlage für 48 Räder in Jübek an. Sie wurde nach Modulbauweise errichtet und fällt mit 123.000 Euro Gesamtkosten deutlich günstiger aus als die Station in Rendsburg (Kapazität: 136 Plätze). Marei Locher von der landeseigenen Verkehrsgesellschaft Nah.SH, dem Hauptfördergeber, hielt im Senat dagegen: Das Modulsystem sei nur für kleine Stationen konzipiert worden. „Der Vergleich mit Rendsburg hinkt. Die Jübeker Anlage würde ihren Bedarf gar nicht decken.“ Locher warb für das Projekt. Eine Umplanung würde von Nah.SH nicht mehr gefördert. Zudem sei Rendsburg in einer „tollen Situation, die nicht viele Gemeinden haben“, betonte die Projektleiterin. Dass die Anlage von der Brücke betreut und betrieben werde, spare unter dem Strich viel Geld bei der Unterhaltung.