Büdelsdorf : Pöbelnder Busfahrer – was geschah in der Linie 19 ?

Seit das Busunternehmen Transdev zu Jahresbeginn den städtischen Busverkehr übernommen hat, hagelte es viel Schelte für den neuen Betreiber: Fahrgäste beschwerten sich über fehlende Pünktlichkeit, verschmutzte Fahrzeuge und unfreundliche Chauffeure. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs hingegen zeigte sich im Juli bei einer Halbjahresbilanz zufrieden mit dem neuen Anbieter. Doch die Kritik reißt nicht ab: Dieses Mal ist es ein gehbehindertes Ehepaar aus Rendsburg, das sich ungerecht behandelt fühlt und einen der Fahrer der Beleidigung und Bedrohung bezichtigt.

Maja (55) und Bengt (65) Medin besitzen beide einen Schwerbehindertenausweis. Sie leidet unter starkem Rheuma, er hatte bereits zwei Schlaganfälle. Fortbewegen können sich die Eheleute nur noch mit einem Rollator. Weite Strecken zu Fuß sind für sie tabu, auch das Fahrrad ist keine Option mehr. Autofahren ist ebenfalls nicht mehr möglich. Das Paar ist vollständig auf den Bus als Verkehrsmittel angewiesen.

Am vergangenen Freitag, 1. September, wurde ihnen dies offenbar zum Verhängnis: Um ins Einkaufszentrum Rondo zu gelangen, stiegen Maja und Bengt Medin nach eigener Schilderung um kurz nach 10 Uhr am Grünen Kranz (Rendsburg) in die Linie 19. Bereits zwei Haltestellen später (Osthoff, Büdelsdorf) wollten sie wieder aussteigen. Doch genau hier begannen die Probleme, berichten die Rendsburger. „Obwohl mein Mann rechtzeitig den Stopp-Knopf gedrückt hat, um zu signalisieren, dass wir raus wollen, fuhr der Fahrer einfach weiter“, sagt Maja Medin. „Bengt hat den Busfahrer freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass er an unserer Haltestelle vorbeigefahren ist.“

Auf den Einwand des Rollator-Pärchens reagierte der Busfahrer laut Darstellung der Medins aggressiv. „Er wurde sofort ausfällig und beschimpfte uns mit den Worten: Ihr seid doch nicht ganz dicht!“ An der nächsten Haltestelle habe der Fahrer gehalten, um wutentbrannt zu den Rentnern zu stürmen. „Er hat uns brüllend dazu aufgefordert, den Bus zu verlassen. Doch das war nicht möglich, der Weg von dort zum Rondo wäre viel zu weit für uns gewesen“, erinnert sich Maja Medin. Der Transdev-Mitarbeiter habe darauf mit einer weiteren Unverschämtheit reagiert: „Ihr habt mit euren bescheuerten Rollatoren noch nicht halb so viel Strecke zurückgelegt wie ich mit meinem Bus“, soll er gesagt haben. Außerdem sei er immer dichter gekommen: „Er hatte keine Armlänge Abstand mehr und hat immer weiter gepöbelt. Ich hatte Angst, dass er jeden Moment handgreiflich werden würde.“ Hilfe von anderen Fahrgästen habe sich das Ehepaar dabei nicht erwarten können – „neben uns war nur eine Dame, und die hat sich immer mehr in ihrem Sitz zusammengekauert“.

Trotzdem ließ sich Bengt Medin nicht einschüchtern, sondern fragte nach dem Namen des Fahrers. Doch dieser habe abermals unverschämt reagiert: „Ich heiße Stadtverkehr! Wenn ihr euch beschweren wollt, dann steht Aussage gegen Aussage – das solltet ihr mal schön bleiben lassen“, soll der etwa 40-Jährige gebrüllt haben. Erst als die Haltestelle „Osthoff“ etwa 20 Minuten später erneut angesteuert wurde, konnte das Ehepaar Medin aussteigen.

Das Erlebnis hat die Rendsburger sehr mitgenommen. „Wir hatten Angst, noch einmal an den selben Fahrer zu geraten. Deshalb haben wir uns für den Heimweg vom Rondo ein Taxi genommen“, beschreibt Maja Medin ihre Gefühle.

Trandev wollte sich auf Nachfrage gestern noch nicht zu dem konkreten Fall äußern. Sprecherin Elfi Lang versicherte jedoch, man nehme den Fall „sehr ernst“ und werde ihn umgehend prüfen. Zu einer Stellungnahme sei man wohl am heutigen Dienstag bereit.

von alj

erstellt am 05.Sep.2017 | 13:02 Uhr