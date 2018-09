Handball : Platz 5 und besser

Besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit (Platz 6) lautet das Ziel der Drittliga-Handballerinnen der HG OKT vor dem Saisonstart am Sonnabend gegen den TSV Wattenbek.

von shz.de

14. September 2018, 14:33 Uhr

Der Countdown läuft. Und läuft. Wochenlang nun schon. „Es reicht“, findet Sebastian Schräbler, Trainer der Drittliga-Handballerinnen der HG OKT. Heute wird der Countdown, der auf der Homepage des Vereins die Zeit bis zum ersten Saisonspiel anzeigt, auf Null stehen. Endlich. „Wir haben keine Lust mehr auf Vorbereitung, es muss losgehen“, sagt Schräbler. Zum Auftakt steht gleich ein Derby auf dem Programm. Ab 17.30 Uhr ist der TSV Wattenbek zu Gast in der Kropper Geestlandhalle. Dann wird sich zeigen, ob die Vorbereitung lang genug war.

Aufgaben gab es währenddessen genug, denn die vergangene Saison endete mit vier personellen Verlusten derer zwei völlig überraschend kamen. Alke Trceziok (Preetzer TSV) und Anita Ewert (Babypause) hatten schon früh ihre Wechsel angekündigt. Sophie Fasold und Franziska Peters hatten zunächst erklärt, im Kader zu bleiben, nahmen dann aber die Offerte des Zweitliga-Aufsteigers TSV Nord Harrislee an. „Die Abgänge waren schwer zu verkraften, aber wir haben uns gut verstärkt und sind nun mit einem 20er-Kader auf jeder Position doppelt besetzt“, sagt Schräbler.

Als Top-Verstärkung dürfte Tina Genz zu sehen sein, die als erfahrene Drittligaspielerin aus Henstedt-Ulzburg kam und im Rückraum statt Peters eingesetzt wird. Ebenfalls im Rückraum, „als einzige wirkliche Shooterin im Team“, wie Schräbler sagt, kam Annika Heinrichsen aus Kronshagen. „Sie braucht noch Zeit, um sich an das höhere Tempo und die Härte zu gewöhnen, wird uns aber definitiv helfen.“ Für Sophie Fasold konnte Schräbler gleich zwei Keeperinnen verpflichten. Die junge Lea Palisch kam aus Wattenbeks dritter Mannschaft. Und: Burner is back! Andrea Lubrich, die schon einige Jahre für die HSG Kropp/Tetenhusen auf dem Buckel hat, wird, wenn beruflich möglich, wieder im Tor stehen, um Femke Lobstaedt oder Lea Palisch zu entlasten. „Lea und Burner sind völlig unterschiedlich, was ein Vorteil ist“, so Schräbler. Auf Rechtsaußen stößt Lotta Bremer aus der eigenen A-Jugend in den Kader, außerdem steht Alina Wandschneider als Ergänzungsspielerin im Aufgebot der ersten und zweiten Mannschaft. „Gerade im Rückraum ging es darum, die Abstimmung zu trainieren, damit die Abläufe passen“, erklärt Schräbler. Als Saisonziel hat er ausgerufen, besser als in der vergangenen Saison abzuschneiden, also Platz 5 aufwärts. „Zunächst aber müssen wir gegen Wattenbek gut in die Saison starten und am besten gleich gewinnen“, sagt er.

Abgänge: Alke Trceziok (Preetzer TSV), Anita Ewert (Babypause), Franziska Peters, Sophie Fasold (TSV Nord Harrislee).

Zugänge: Andrea Lubrich (Bredstedter TSV), Lotta Bremer (A-Jugend), Alina Wandschneider (TSV Ellerbek), Inra Krück (zweite Mannschaft), Annika Heinrichsen (Holstein Kiel/Kronshagen), Tina Genz (SV Henstedt-Ulzburg)

Kader: Tor: Lea Palisch, Femke Lobstaedt, Andrea Lubrich; Feld: Sarah Jörgensen, Caja Lübker, Lotta Bremer, Jill Sievert, Kim-Lara Haudrup, Josefine Lüthje, Anna Detlefsen, Alina Wandschneider, Marleen Völzke, Inra Krück, Sarah Greinke, Annika Heinrichsen, Levke Rohwer, Annika Fimmen, Katrin Rohwer, Tina Genz, Imke Seidel.

Trainer: Sebastian Schräbler (im 2. Jahr).