Ausstellung : Plastiken und Fotografien im Kontrast

Künstler Berthold Grzywatz lädt zur Vernissage in die Galerie „Lokschuppen“ ein.

von Horst Becker

18. September 2018, 20:25 Uhr

Rendsburg | In der Galerie „Der Lokschuppen“ im Kreishafen an der Eisenbahnhochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal wird am Mittwoch, 19. September, eine Ausstellung von Berthold Grzywatz eröffnet. Unter dem Titel „Wege des Skulpturalen“ zeigt der Bildhauer und Fotograf neue Metallplastiken, deren Materialbasis Aluminium ist. Die Plastiken korrespondieren mit Fotografien, die sich dem Skulpturalen im Wege der Nahaufnahme und des Ausschnitts annähern. Die Ausstellung, Am Kreishafen 35, wird um 18.30 Uhr eröffnet und dauert bis zum 31. Oktober. Montags und mittwochs ist sie von 16.30 bis 19 Uhr, freitags von 9 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet.