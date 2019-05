von Frank Höfer

03. Mai 2019, 17:05 Uhr

rendsburg | Die Neue Waldorfschule in Rendsburg lädt ein zum Pflanzenmarkt am heutigen Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Schulhof an der Nobiskrüger Allee 75. Angeboten werden unter anderem Stauden und historische Rosen. Der Erlös geht als Spende an die Schule.