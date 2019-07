Haale : Pläne für die zukünftige Ortsmitte begeistern

Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses und des Kaufmannsladens Frühjahr ist für 2021 geplant.

von Hans-Jürgen Kühl

09. Juli 2019, 18:36 Uhr

Mit viel Beifall honorierten die Haaler Bürger die Planungsentwürfe für das neue Dorfgemeinschaftszentrum, die bei der Einwohnerversammlung in der Alten Schule präsentiert wurden. Der zukünftige Dorfmittelpunkt hat drei Hauptbestandteile: einen großen Saal, einen neuen Kaufmannsladen und einen Festplatz. Auch eine „Timm-Kröger-Stube“ ist geplant. Wenn es nach Bürgermeister Bernd Holm geht, soll das Konzept in anderthalb Jahren in die Tat umgesetzt und das neue Gebäude im Frühjahr 2021 eingeweiht werden.

Brand von Timms Gasthof hinterließ Lücke im Ort

Hauptgegenstand der Planungen des Ortskernentwicklungskozepts (OEK) ist die Fläche mitten im Ort, auf der Timms Gasthof als Treffpunkt für die ganze umliegende Region fungierte, bis er Ende August 2016 bis auf die Grundmauern abbrannte . Nicht nur im wörtlichen Sinne hinterließ der Brand eine Lückedie nun wieder geschlossen werden soll.

Das Ortskernentwicklungskonzept (OEK), das zum Auftakt der Einwohnerversammlung vorgestellt wurde, ist bereits am 2. Mai vom Gemeinderat gebilligt worden. Ziele des OEK sind die Stärkung des Ortskerns durch den Erhalt der Nahversorgung, die Realisierung eines neuen Dorfgemeinschaftszentrums als Dorfmittelpunkt, die Steigerung der Aufenthaltsqualität und die Förderung der Dorfgemeinschaft. Unterstützt wurde die Gemeinde Haale beim OEK durch das Amt Jevenstedt und das Planungsbüro Convent (Hamburg).

„Was können wir auf dieser Fläche bauen, um einen neuen Mittelpunkt des Ortes zu schaffen?“, erläuterte Planungsbüro-Chef Klaus Mensing die grundlegende Fragestellung der OEK. Die Antwort der Gemeinde und des von ihr engagierten Planungsexperten: „Wir bauen ein neues Gebäude mit integrierter Nahversorgung – und so entsteht ein neues Dorfzentrum.“ Wie dies Gebäude aussehen könnte, zeigte anschließend Björn Hansen vom Architektenbüro Hansen Mengel (Rendsburg).

Unser Ziel ist es, ein Gebäude zu bauen, wo man sich wohlfühlt, sich gern trifft, und dass deshalb gut angenommen wird. Björn Hansen, Architektenbüro Hansen Mengel

„Außerdem soll man das Gebäude möglichst multifunktional nutzen können“, so Hansen. Den Grundrissen, die der Architekt präsentierte, konnte man entnehmen, dass das neue Dorfgemeinschaftshaus (Arbeitstitel „Treffpunkt Haale“) einen großen Saal, eine „Timm-Kröger-Stube“ für Gemeinderatssitzungen und kleinere Veranstaltungen, einen Jugendraum und eine Küche enthalten wird; dass eine bauliche Verbindung zum separaten Kaufmannsladen vorgesehen ist; dass es einen Dorfplatz geben wird, wo man „einen Maibaum, einen Weihnachtbaum oder eine Punschbude“ (Hansen) aufstellen könnte; und dass hinter dem neuen Gebäude hinreichend Platz für eine potentielle Wohnbebauung sowie den möglichen Anbau eines neuen Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung steht.

Hansens Bauentwurf wurde von den versammelten Haalern mit viel Applaus honoriert. „Auf dem Platz vor dem Gebäude könnten wir Dorffeste veranstalten, und in den neuen Saal könnten wir uns Bands und Theatergruppen einladen“, meinte Bürgermeister Bernd Holm, für den „klar ist, dass wir mit den Planungen weitermachen“, auch wenn „wir sicherlich ein paar Abstriche werden machen müssen.“

Die Gesamtbaukosten inklusive nichtförderfähigem Nahversorgungsladen werden auf 2,1 Millionen Euro taxiert. Die Gemeinde hofft auf die maximal mögliche Förderung von 750.000 Euro aus Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).

Einweihung für Frühjahr 2021 geplant

„Wann wäre die Zeit günstiger als jetzt, um so ein Projekt in Angriff zu nehmen?“, meldete sich Manfred Roers vom Verein „Treffpunkte Haale“ zu Wort: „Es gibt billige Kredite, wir haben ein Grundstück, und die Gemeinde ist schuldenfrei.“ „Wir wollen dies Bauprojekt so zeitnah wie möglich über die Bühne kriegen“, betonte Bürgermeister Holm. Und das heißt? „In grob geschätzt anderthalb Jahren soll das Gebäude fertig sein.“