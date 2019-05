Pilotprojekt zur Kitzrettung

Kreis unterstützt ehrenamtliche Zusammenarbeit zwischen Maschinenring, Landwirten und Jägerschaft

von Helma Piper

28. Mai 2019, 10:36 Uhr

Nienborstel | Jedes Jahr lassen im Rahmen der Mäharbeiten im Mai zahlreiche Kitze ihr Leben. Im hohen Gras ist es für Landwirte nahezu unmöglich, vom Schlepper aus die von den Ricken gesetzten Tiere zu entdecken. Um dem entgegenzuwirken hat der Maschinenring Mittelholstein das Projekt „Rehkitzrettung“ ins Leben gerufen.

Neben der Beschaffung von acht Drohnen mit Wärmebildkamera galt es vor allem Jäger und Landwirte zusammen zu bringen und nicht zuletzt auch freiwillige Helfer aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Letztlich fand man mit der Kreisjägerschaft West und dem Hegering Hohenwestedt, zu dem 22 Jagdgemeinschaften mit zirka 800 Hektar Mähfläche zählen, kompetente Partner aus der Jägerschaft und zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Auch der Umweltausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde beteiligte sich mit einem Betrag von 5.000 Euro für das ehrenamtliche Projekt.

Der Maschinenring Mittelholstein unterstützt seit einigen Wochen die Landwirte dabei, ihre Koppeln vor der Mahd abzusuchen. Herkömmlich werden die Flächen durch die Jägerschaft oder freiwilligen Helfern zu Fuß abgesucht, oder die Ricken werden durch gewisse Vergrämungsmethoden animiert, ihr Kitz aus der Fläche zu holen.

Mittlerweile hat sich die Suche via Drohne mit Wärmebildkamera als effizienteste Maßnahme zur Rettung herausgestellt. Sobald der Drohnenpilot eine Wärmesignatur auf dem Display der Fernbedienung erkennt, hält er die Drohne an und die Helfer eilen zur Fundstelle, um das Kitz mit Einmalhandschuhen oder Grasbüscheln in eine Kiste zu legen. Die Kiste verweilt am Feldrand bis die Mahd vollzogen ist. Danach wird das Kitz in die Freiheit entlassen und die Ricke holt es ab.

Insgesamt sind acht Drohnen in doppelter Besetzung mit über 20 Freiwilligen Helfern im Einsatz. Dank des Einsatzes konnte so schon merh als 60 Kitzen und etlichen Hasen das Leben gerettet werden. Die Initiatoren vom Maschinenring sind sich sicher: „Aufgrund des Erfolges stehen die Chancen sehr gut, das Projekt weiter mit anderen Interessierten zu vernetzen und auszuweiten.“