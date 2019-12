„Pillen-Selfie“ für mehr Sicherheit

Einzigartiges Projekt: Patienten sollen ihre Arzneien mit Smartphone ablichten

10. Dezember 2019, 13:33 Uhr

Rendsburg | Wenn ein Patient zum Arzt geht, wird er häufig gefragt, welche Medikamente er nimmt.

Manchmal ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Der genaue Name des Medikaments kann schwierig zu merkensein. Oder man hat den oder die Namen einfach vergessen. Die Packungf hat man auch jnicht dabei. Jetzt ist guter Rat teuer.

Hier will das Projekt „Pillen-Selfie“ der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Rendsburg (MQR) Abhilfe schaffen. Mit dem Smartphone sollen Fotos der Medikamentenpackungen gemacht werden und diese dann dem Arzt vorgelegt werden. Zukünftig wird das „Pillen-Selfie“ auch von den Rendsburger Apotheken unterstützt.

Es gehe nicht nur um verschreibungspflichtige, sondern auch um frei verkäufliche Medikamente sowie um Nahrungsergänzungsmittel, macht der Kreisapotheker Bernhard Klauder deutlich. Der Alt Duvenstedter Allgemeinmediziner und MQR-Vorsitzende Dr. Hendrik Schönbohm erklärt: „Nur wenn dem Arzt alle Medikamente bekannt sind, die der Patient nimmt, kann er bei seiner Verordnung sicher stellen, dass keine gefährlichen Wechselwirkungen auftreten.“ Und das „Pillen-Selfie“ kann hier Sicherheit für Arzt und Patient schaffen.

Viele Patienten seien beim Arzttermin nicht in der Lage, alle ihre Medikamente zu benennen. Das Projekt motiviere die Patienten, mit dem Smartphone die Verpackungen der eingenommenen Medikamente zu fotografieren. So sind die Informationen beim Arztbesuch einfach verfügbar.

„Und wenn die 80-jährige Oma kein Smartphone hat, hilft ihr der Enkel“, sagte der Hausarzt Michael Sturm aus Hohn. Das Smartphone sei das verbreitetste Mittel, um schnell Fotos zu machen, und ein Handy habe man immer dabei.

Das Projekt sei „super-simpel“, betonte Schönbohm. „Man braucht keine App und hat keine Datenschutzprobleme.“ Das einzige, was der Patient auf seinem Handy benötigt, ist eine Kamera. Die Bilder werden dann in der handyeigenen Galerie gespeichert. Dies passiert automatisch und muss nicht im Vorfeld vom Nutzer eingestellt werden. Die Bilder können also auch nicht einfach wieder verschwinden.

Das von der Kassenärztlichen Vereinigung geförderte Projekt „Pillen-Selfie“ wird über die Internetseite www.mqr.de, Plakate in den Arztpraxen und über eine Infobroschüre bekannt gemacht.

Das Faltblatt erscheint in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Dari und Russisch). Das Projekt ist eine Eigenentwicklung des MQR und nach Angaben von Michael Sturm bundesweit einzigartig. Bernhard Klauder will zunächst die 20 Apotheken des Notdienstrings in der Region über „Pillen-Selfies“ informieren. Er könne sich auch eine Ausweitung auf weitere Apotheken vorstellen, sagt er.