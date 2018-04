Kunst-Ereignis : Phönixe steigen aus dem Winterlager

20. NordArt: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Im Fokus stehen Tschechische Republik und Bildhauer Jan Koblasa.

Büdelsdorf | Das Altmetall ist weich gebettet. In einer Halle liegt auf Schaumstoffmatten ein mehrere Meter langes rostiges Rohr. Daran hängen hunderte Metall-Leisten mit stumpfen Oberflächen, verdrahtet und gleichmäßig ausgerichtet. Was wie eine riesige Feder aussieht, gehört zu einem Kunstwerk, das in diesen Tagen zusammengesetzt wird: Ein Phönix-Paar aus Schrott schwebt unter der Decke. Jeder Vogel wiegt acht Tonnen und ist 30 Meter lang.

Die Installation des chinesischen Künstlers Xu Bing stellte im vergangenen Jahr eine Hauptattraktion der NordArt im Büdelsdorfer Kunstwerk Carlshütte dar. Vor einigen Tagen wurde sie aus ihrem Winterlager geholt und wieder aufgebaut. Am Sonnabend trafen aus Peking Architekt Zhang Zuo, Ausstellungsassistentin Li Qiuli und Elektriker Zhao Jun ein. Vier Wochen sorgen sie dafür, dass jedes Teil am richtigen Platz sitzt. Künstlerin und Co-Kuratorin Inga Aru kündigte an, dass das Team die Vögel neu inszeniert.

In neun Wochen, am Sonnabend, 9. Juni, wird die 20. NordArt eröffnet. Etwa 200 Künstler aus aller Welt werden in den einstigen Gießereihallen Bilder, Skulpturen, Fotografien und Installationen zeigen. Zirka die Hälfte will persönlich erscheinen. Hauptsponsoren sind Hans-Julius und Johanna Ahlmann vom ACO-Konzern.

Bis dahin verlassen noch einige Kunstwerke der vergangenen NordArt die Stadt. Das stählerne Wolfsrudel des Künstlers Liu Ruowang wartet in mehr als 50 Holzkisten auf den Transport nach Frankreich. Die meisten seiner Riesen-Gorillas reisen nach Prag zur Ausstellung „Sculpture Line“. Stattdessen schickt Ruowang aus China sechs je vier Meter hohe Figuren mit dem Titel „Rote Bauernsoldaten“ in die Carlshütte. Aru erwartet die Container für Ende April.

Der Länder-Fokus richtet sich 2018 auf die Tschechische Republik. Fokus-Künstler wird der tschechische Bildhauer Jan Koblasa, gestorben 2017. Er unterstützte die NordArt von Beginn an. Eine Retrospektive seines Werks wird die Remise füllen. Schüler des Professors, der in Prag und Kiel dozierte, zeigen ihre Kunst. Die Kuratoren Lucie Pangrácová und Michael Gabriel aus Prag stellen die Schau unter den Titel „An den Grenzen von Unendlichkeit und Zukunft“. Sie wollen Künstler präsentieren, die mit ungewöhnlichen Techniken arbeiten: Malen mit Kakerlaken-Robotern oder auf Jeans.

NordArt-Fans müssen nicht mehr lange warten: Der Programm-Flyer geht heute in den Druck und soll am kommenden Freitag geliefert werden.