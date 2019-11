Mahnwache am Montag in Rendsburg : Pflegekräfte protestieren in „Gelbwesten“ gegen Pflegekammer

Widerstand gegen Zwangsmitgliedschaft erreicht Rendsburg.

von Dirk Jennert

22. November 2019, 18:19 Uhr

Rendsburg | Der Protest gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Pflegekammer Schleswig-Holstein nimmt immer größere Ausmaße an. Am Montag, 25. November, wird die Welle Rendsburg erreichen. Organisatorin Christiane Wätzold geht davon aus, dass sich mehr als 100 Pflegekräfte an der Mahnwache vor dem Alten Rathaus beteiligen werden.

Beginn ist um 17.40 Uhr. Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt. So möchten die Protestierenden mit den Politikern ins Gespräch kommen, die zu der um 18 Uhr beginnenden Sitzung des städtischen Sozialausschusses erwartet werden. Die Pflegekräfte wollen gelbe Warnwesten tragen, analog zur Gelbwesten-Bewegung in Frankreich.

Welche Aufgaben hat die von der Landesregierung Albig vor vier Jahren auf den Weg gebrachte „Pflegeberufskammer Schleswig-Holstein“, so der offizielle Name? SPD, Grüne und SSW verfolgten damit das Ziel, den Pflegeberufen eine Lobby zu geben und die Qualität der Pflege zu steigern. „Tatsächlich aber tun die bisher gar nichts für uns“, sagt Christiane Wätzold über die in Neumünster angesiedelte Kammer.

Die 39-Jährige, die in einer Senioreneinrichtung der „Brücke“ in Büdelsdorf als examinierte Altenpflegerin arbeitet, fürchtet sogar negative Auswirkungen auf die Pflege. „70 Kollegen in Schleswig-Holstein haben sich wegen der Kammer bereits aus dem Beruf zurückgezogen, davon 15 aus unserem Kreis“, sagt Christiane Wätzold. Klingt angesichts von 26.000 Pflegekräften marginal, doch jeder, der geht, verstärkt das Personalproblem. Schon jetzt hat die Branche viel zu wenig Mitarbeiter. „Ich möchte nicht, dass wir in frühere Zeiten zurückfallen, in denen galt: satt, sauber, still“.

Christiane Wätzold ist gern Altenpflegerin. Sie schwärmt von ihrem Team, von ihrem Arbeitgeber. Sie hat gern mit den Menschen zu tun, die ihre Pflege und Zuwendung brauchen. „Wir haben eine Bezugspflege“, sagt sie, „wir kennen unsere Bewohner, wir merken schnell, wenn ihnen etwas fehlt.“ Herzlichkeit und Wärme seien Pflicht.

Diese Begriffe bringt sie mit der Pflegekammer nicht in Verbindung. Sie hat sich geweigert, der Kammer die Einkommensbescheinigungen auszuhändigen. Im Gegenzug drohte man ihr ein Bußgeld von 150 Euro an. Der Pflichtbeitrag wird nach dem Brutto-Einkommen berechnet. Wer ein Jahresgehalt von 30.000 Euro bezieht, zahlt einen jährlichen Beitrag von 102 Euro. Der Höchtsbeitrag liegt bei 238 Euro (über 70000 Euro Jahresgehalt). Christiane Wätzold fürchtet weitere Kosten durch die Pflichtfortbildungen, die die Kammer anbieten wird („mindestens zwei im Jahr), die sie möglicherweise selbst bezahlen muss.

Christiane Wätzold: „Ich liebe meinen Beruf, aber ich möchte nicht, dass die Bedingungen schlechter werden.“